施紀賢向習近平送禮 贈曼聯贏阿仙奴英超用球

正在訪華的英國首相施紀賢（Keir Starmer）周四（1月29日）在北京人民大會堂會晤中國國家主席習近平，是自2018年以來首位在北京與中國國家主席會面的英國首相。雙方同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，並就貿易、邊防安全及人員往來等議題達成初步共識。英媒報道兩人會晤之際，施紀賢向習近平贈送了周日（25日）英超聯賽阿仙奴對曼聯所使用的足球。

施紀賢是阿仙奴忠實球迷，習近平據報是曼聯球迷，上場曼聯作客酋長球場以3:2擊敗阿仙奴，聯賽兩連勝兼升上第4位。英媒指出，施紀賢向習近平送出這份特別的禮物，可見其謙遜姿態。

習近平向來熱愛足球，曾經表示中國世界盃出線、舉辦世界盃比賽及獲得世界盃冠軍是他3個願望。他於2012年作為國家副主席訪問愛爾蘭都柏林時曾一試身手踢足球，2014年他訪問阿根廷時，曾獲贈印有其名字的阿根廷國家隊10號球衣。2015年習近平訪問英國，參觀了曼城的足球學院，期間與時任英國首相卡梅倫及曼城前鋒阿古路自拍。習於2023年在美國三藩市出席亞太經濟合作會議期間與時任泰國總理塞塔閒聊，談及世界盃外圍賽中國作客2:1擊敗泰國的賽事，習認為國足贏波「僥倖成份大」，又坦言不敢肯定他們的水平。