美國寒流｜剛出生小牛險凍死　被帶入屋避寒萌照爆紅（有片）

美國近日出現冬季風暴，大部分地區降下大雪，氣溫降至零度以下。肯塔基州一個農場有一頭小牛在這種極寒天氣出生，一出生就差點被凍死。幸農場主人及時發現，將小牛帶進溫暖的室內。主人隨手拍下小牛和小朋友一起窩在梳化上取暖的畫面，迅速在網路上爆紅。 Sorrell夫婦在肯塔基州芒特斯特靈的自家土地上飼養了大約36頭牛。1月24日，當時氣溫只有個位數，當丈夫Tanner出去查看懷孕的母牛情況時，發現這頭剛出生的小牛正在寒風中瑟瑟發抖。

Tanner的妻子Macey在接受訪問時表示，「牠完全凍僵了，牠的臍帶看起來像雪條一樣。」

「我們把牠帶進來的時候，牠身上還覆蓋著冰，而胎盤還在牠身上，要把一切清理，再妣吹風機為牠回復溫暖，讓牠的毛蓬鬆起來。」很快，小牛就躺在梳化上，依偎著孩子們。 獲得莎莉之名 由於平常就和許多動物生活在一起，Macey說孩子們也很習慣了，她3歲的兒子Gregory里還幫忙為小牛取名叫莎莉。 這場冬季風暴為美國大部分地區帶來了癱瘓性的冰雪天氣，然而極端低溫似乎還沒有盡頭。美國國家氣象局表示，幾天後將有另一輪北極冷空氣席捲美國，預計將為東南部地區帶來另一場風暴。