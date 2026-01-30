熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-30 18:21
更新：2026-Jan-30 18:21

美國寒流｜剛出生小牛險凍死　被帶入屋避寒萌照爆紅（有片）

分享：
美國遭受冬季風暴，肯塔基一頭剛出生的小牛被帶進溫暖的室內避寒。（圖／美聯社）

美國遭受冬季風暴，肯塔基一頭剛出生的小牛被帶進溫暖的室內避寒。（圖／美聯社）

adblk4

美國近日出現冬季風暴，大部分地區降下大雪，氣溫降至零度以下。肯塔基州一個農場有一頭小牛在這種極寒天氣出生，一出生就差點被凍死。幸農場主人及時發現，將小牛帶進溫暖的室內。主人隨手拍下小牛和小朋友一起窩在梳化上取暖的畫面，迅速在網路上爆紅。

Sorrell夫婦在肯塔基州芒特斯特靈的自家土地上飼養了大約36頭牛。1月24日，當時氣溫只有個位數，當丈夫Tanner出去查看懷孕的母牛情況時，發現這頭剛出生的小牛正在寒風中瑟瑟發抖。

肯塔基州一處農場有一頭小牛不巧就出生在這種極寒天候中，一出生就差點被凍死。（美聯社） 肯塔基州農場的小牛，獲一家人清潔。 美國紐約被積雪阻礙交通。（美聯社）

Tanner的妻子Macey在接受訪問時表示，「牠完全凍僵了，牠的臍帶看起來像雪條一樣。」

adblk5

「我們把牠帶進來的時候，牠身上還覆蓋著冰，而胎盤還在牠身上，要把一切清理，再妣吹風機為牠回復溫暖，讓牠的毛蓬鬆起來。」很快，小牛就躺在梳化上，依偎著孩子們。

獲得莎莉之名

由於平常就和許多動物生活在一起，Macey說孩子們也很習慣了，她3歲的兒子Gregory里還幫忙為小牛取名叫莎莉。

這場冬季風暴為美國大部分地區帶來了癱瘓性的冰雪天氣，然而極端低溫似乎還沒有盡頭。美國國家氣象局表示，幾天後將有另一輪北極冷空氣席捲美國，預計將為東南部地區帶來另一場風暴。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務