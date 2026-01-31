美國精神病漢冒充FBI劫獄　藏燒烤叉企圖救出「學霸殺手」

美國「長春藤學霸」曼吉奧（Luigi Mangione）因涉嫌槍殺聯合健康保險公司執行長湯普森（Brian Thompson），目前被關押在紐約市的監獄。不過，當地時間28日發生離奇「劫獄」案，有男子冒充成聯邦調查局（FBI）探員，攜帶烤肉叉與Pizza刀試圖解救曼吉奧不成被逮捕，與曼吉奧成為「獄友」。
根據《美聯社》，36歲的明尼蘇達州男子安德森（Mark Anderson）於當日晚間6時50分左右，抵達布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），向獄警表示自己是「FBI探員」，並出示據稱由法官簽署的文件，要求釋放特定在押人士。匿名執法官員證實，安德森企圖帶出的對象正是曼吉奧。
僅出示明尼蘇達州駕照
當獄警要求查看聯邦證件時，安德森僅出示明尼蘇達州駕照，並將文件丟向獄警，還聲稱自己攜帶武器。根據刑事起訴書，獄警搜查安德森的背包後，發現一支烤肉叉和一個圓形鋼製刀片。照片顯示，該刀片疑似是小型Pizza切割器。
安德森被控冒充聯邦官員罪名，29日在布魯克林聯邦法院首次出庭後，法官裁定不得保釋，目前被關押在大都會拘留中心。
公開紀錄顯示，安德森過去20年間有多次毒品和酒精相關的逮捕與定罪紀錄，在紐約市也有待審案件，其中一案涉及持槍。他去年在一宗指控市立遊民收容所導致其受傷的訴訟中稱，自己患有多重身心障礙，已被社會安全局認定為因精神疾病完全失能，目前接受州政府和聯邦補助。
馬杜羅為兩人獄友
荒謬事件發生在曼吉奧案的關鍵時刻。曼哈頓地方檢察官辦公室在安德森被捕前數小時，才致函州法院，敦促將審判日期訂於7月1日。曼吉奧將於1月31日出席庭前會議，聯邦法官預計將裁定檢方是否可對曼吉奧尋求死刑。
現年27歲的曼吉奧來自馬里蘭州富裕家庭，為長春藤盟校畢業生。他被控於2024年12月4日在曼哈頓中城一家酒店外，從背後槍殺50歲的湯普森。曼吉奧在犯案5天後於賓州被捕。據悉，該監獄目前還關押前委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章