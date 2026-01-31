美國精神病漢冒充FBI劫獄　藏燒烤叉企圖救出「學霸殺手」

美國「長春藤學霸」曼吉奧（Luigi Mangione）因涉嫌槍殺聯合健康保險公司執行長湯普森（Brian Thompson），目前被關押在紐約市的監獄。不過，當地時間28日發生離奇「劫獄」案，有男子冒充成聯邦調查局（FBI）探員，攜帶烤肉叉與Pizza刀試圖解救曼吉奧不成被逮捕，與曼吉奧成為「獄友」。

根據《美聯社》，36歲的明尼蘇達州男子安德森（Mark Anderson）於當日晚間6時50分左右，抵達布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），向獄警表示自己是「FBI探員」，並出示據稱由法官簽署的文件，要求釋放特定在押人士。匿名執法官員證實，安德森企圖帶出的對象正是曼吉奧。