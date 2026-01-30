日本政府車司機踩錯油門釀車禍　2名高市早苗政府官員重傷

日本政府的一架公務車輛，在上星期四（22日）於首相官邸外發生嚴重意外，造死1人死亡8人受傷的事故。日本媒體獲得意外時的影片，發現車輛從首相官邸駛出30秒就發生意外，以高速撞上多輛車，造成1個的士乘客死亡。而日本政府證實2名高市早苗重用的官員在意外中受重傷。

事發在上星期四的晚上，在日本政府部門聚集的霞關地區，一架政府外判公司職員駕駛的公務車，在執行公務期間，於內閣府駛出後下陂發生事故。警視廳表示，事故因為一架政府車輛衝燈導致，車輛在十字路口先撞上一架七人車，然後七人車再撞上一架的士，兩架車再撞向對面線與其他車輛，合共6車碰撞的事故。其中在意外中，被撞的一架的士，車上的32歲乘客意外身亡，另有8人受傷，當中有人傷勢嚴重。警視廳以危險駕駛導致他人死亡調查，並懷疑69歲的司機誤踩油門導致。