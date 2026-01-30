日本考慮針對大久保公園流鶯問題　立法懲處嫖客

日本法務省因應近年的未成年賣淫以及流鶯問題，考慮對於賣淫相關法律進行修訂，當中包括把目前只對妓女處分不對等處分，加入對嫖客作出懲處。

日本《讀賣新聞》報道，法務省在考慮修訂現行有關於成年人的賣淫法律。有關的《賣淫防止法》早在1956年制定，其目的是因為認為賣淫「擾亂社會道德」，指與未指明的伴侶發生性關係以換取金錢需要作出禁止。然而，性行為本身並不違法，但組織和安排賣淫活動則屬於違法行為。即使是在公共場所招攬顧客或等待顧客，可能面臨最高6個月的刑期或最高2萬日圓的罰款。然而現行法例對嫖客一方是沒有刑法規定，只有對方是未成年人，犯罪者可能會根據《兒童賣淫和兒童色情製品禁止法》和《兒童福利法》被起訴。