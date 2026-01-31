美國德州發災難聲明　防範可致命新世界螺旋蠅入侵

由於墨西哥的「新世界螺旋蠅」（New World screwworm fly）感染疫情逐漸向北蔓延，美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）已發布全州災難聲明，將動用所有州政府資源積極應對這項威脅，防止這種危險寄生蟲入侵德州，保護當地畜牧業與野生動物。
據霍士新聞報道，「新世界螺旋蠅」在墨西哥當地已開始蔓延，儘管尚未出現在德州或美國境內，但已逼近美墨邊境，對德州畜牧產業構成嚴重威脅。
防蟲設施價值7.5億美元
德州政府已成立聯合應變小組，而州長艾伯特在聲明中強調：「州法律授權我採取行動，防止蟲害威脅對德州財產造成嚴重損害，我不會坐視這種損害波及到我們的牲畜和野生動物。」
此外，德州與美國農業部合作，計劃在德州愛丁堡（Edinburg）附近建立價值7.5億美元（約58.6億港元）的國內無菌新世界螺旋蠅生產設施。這項設施將成為防範螺旋蠅入侵的重要防線，展現德州與聯邦政府共同應對這一威脅的決心。
「毀滅性害蟲」
據美國農業部資訊，新世界螺旋蠅是一種「毀滅性害蟲」，其幼蟲（蛆）會鑽入活體動物體內，造成嚴重甚至致命的傷害。這種寄生蟲不僅侵害牲畜、寵物和野生動物，在極少數情況下也可能侵害人類，對糧食供應和國家安全構成威脅。
德州畜牧業協會對艾伯特的災難聲明表示讚賞，認為這是保護德州龐大畜牧產業的必要措施。該協會強調，新世界螺旋蠅若入侵德州，將對牧場主和畜牧業者造成嚴重經濟損失，因此支持州政府採取積極預防措施。
