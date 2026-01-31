美國德州發災難聲明　防範可致命新世界螺旋蠅入侵

由於墨西哥的「新世界螺旋蠅」（New World screwworm fly）感染疫情逐漸向北蔓延，美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）已發布全州災難聲明，將動用所有州政府資源積極應對這項威脅，防止這種危險寄生蟲入侵德州，保護當地畜牧業與野生動物。

據霍士新聞報道，「新世界螺旋蠅」在墨西哥當地已開始蔓延，儘管尚未出現在德州或美國境內，但已逼近美墨邊境，對德州畜牧產業構成嚴重威脅。

防蟲設施價值7.5億美元

德州政府已成立聯合應變小組，而州長艾伯特在聲明中強調：「州法律授權我採取行動，防止蟲害威脅對德州財產造成嚴重損害，我不會坐視這種損害波及到我們的牲畜和野生動物。」