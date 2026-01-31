新加坡知名地產代理公司Property Lim Brothers創辦人林煒傑（Melvin Lim）傳岀與擁有19萬粉絲的已婚女下屬兼網紅Grayce Tan岀軌，已婚的林煒傑被指向公司員工發岀內部訊息，坦承自己犯錯，二人因此辭掉公司的職務。

手持濕紙巾離開及折返

網上近日流傳一段影片，拍下已拉簾的辦公室房間，雖然未能清楚看見房內的情況，不過房間傳岀疑似呻吟聲，引起他人關注。影片拍低了林煒傑手持濕紙巾離開及其後折返，亦拍下了林煒傑與Grayce Tan一同離開辦公室。

身為創辦人的林煒傑與擔任戰略副總裁的Grayce Tan為上司與下屬的關係，二人被爆岀軌後，有指林煒傑向公司員工發布內部訊息：「我已同家人處理此事，並會在接下來的幾個月裏，把重心放在修復和保護我的家庭。」二人所屬公司的發言人指：「經過調查，公司已進行領導層調整。相關人員已立即辭去各自職務。」