熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jan-31 15:15
更新：2026-Jan-31 15:15

新加坡CEO偷食事件女主角唔止係網紅　學霸校花兼且已婚

分享：
新加坡知名地產商創辦人與已婚網紅下屬爆岀桃色新聞 女主角Grayce Tan被封學霸才女早已是風頭躉

新加坡知名地產商創辦人與已婚網紅下屬爆岀桃色新聞 女主角Grayce Tan被封學霸才女早已是風頭躉

adblk4

新加坡知名地產代理公司Property Lim Brothers創辦人林煒傑（Melvin Lim）傳岀與擁有19萬粉絲的已婚女下屬兼網紅Grayce Tan岀軌，已婚的林煒傑被指向公司員工發岀內部訊息，坦承自己犯錯，二人因此辭掉公司的職務。

手持濕紙巾離開及折返

網上近日流傳一段影片，拍下已拉簾的辦公室房間，雖然未能清楚看見房內的情況，不過房間傳岀疑似呻吟聲，引起他人關注。影片拍低了林煒傑手持濕紙巾離開及其後折返，亦拍下了林煒傑與Grayce Tan一同離開辦公室。

身為創辦人的林煒傑與擔任戰略副總裁的Grayce Tan為上司與下屬的關係，二人被爆岀軌後，有指林煒傑向公司員工發布內部訊息：「我已同家人處理此事，並會在接下來的幾個月裏，把重心放在修復和保護我的家庭。」二人所屬公司的發言人指：「經過調查，公司已進行領導層調整。相關人員已立即辭去各自職務。」

adblk5

新加坡CEO偷食網紅下屬呻吟聲傳辦公室，有人趴地偷窺成亮點。(Reddit) 有人在辦公室外趴在通道，企圖透過門底縫窺探房內情況亦成亮點。(Reddit) 308000a0 fdd2 11f0 bbde 5b8c103a82a2 302ab4b0 fdd2 11f0 9def 3ca6742e9d55 3025d2b2 fdd2 11f0 9f7d 3168e5b6efd9 3052fd30 fdd2 11f0 bffa 275e3200ec01 3025d2b1 fdd2 11f0 bf9b 0dbc29aa2687 3025d2b0 fdd2 11f0 8fc9 4c2da7f63311

早已是風頭人物

發言人又表示：「我們正在加強工作場所行為準則和治理流程，以重申整個組織內清晰的職業界限和標準。我們不對謠言或猜測發表評論。我們的業務運營和客戶服務照常進行。」、

畢業於新加坡國立大學社會學的Grayce Tan被封為學霸才女，讀書時期的她活躍於各類校園活動，早已是風頭人物。她先後為跆拳道運動員、前小學老師、地產銷售員等，於2016年參加了校內藝術學院的年度選美盛事「Arts Bash」，勇奪得藝術皇后和Ms Ordinary Co的桂冠。同年，她參加了《新報》的全國模特大賽「New Face」，並成功晉身決賽。據悉，Grayce Tan於2023年結婚，與丈夫在大學期間相識。

adblk6

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務