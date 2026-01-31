美國總統特朗普29日在白宮內閣會議上，針對去年12月會議期間被捕捉到「閉眼」的情況作出回應。這位79歲的總統表示，當時並非睡着，而是因為感到「無聊」。
「我只是閉上眼睛」
根據《路透社》，特朗普告訴在場哄堂大笑的官員們：「有些人說，他閉上了眼睛。聽着，會議真的很無聊。」他強調，：「我沒有睡着。我只是閉上眼睛，因為我想趕快離開這裏。」特朗普還補充道：「順便說一句，我沒睡着。我不太需要睡眠。」
報道指，身為美國史上就職時年紀最大的總統，特朗普一直在積極消除外界對其活力的質疑。他曾誇耀自己的認知能力，要求助理在行程表上公開更多會議安排，甚至偶爾暗示尋求第3個總統任期。
健康狀況疑慮持續存在
原本沉悶且多數不公開的內閣會議，在特朗普任內已成為總統及其團隊向外界展示政績的舞台。去年一場會議甚至持續超過3小時的電視直播，創下特朗普公開露面時間最長的紀錄。外界注意到，這位總統在這些會議及其他公開場合中，常被拍到閉眼的畫面。不過29日的會議上，特朗普並未出現打瞌睡的跡象。
外界對特朗普健康狀況的疑慮持續存在，包括他公開的醫學影像檢查結果，以及手部的瘀青。白宮強調，這些檢查屬於預防性質，顯示總統心臟健康狀況良好。至於瘀青問題，白宮解釋是因為特朗普例行服用阿斯匹靈作為心血管疾病的預防措施所致。
