美國總統特朗普29日在白宮內閣會議上，針對去年12月會議期間被捕捉到「閉眼」的情況作出回應。這位79歲的總統表示，當時並非睡着，而是因為感到「無聊」。

「我只是閉上眼睛」

根據《路透社》，特朗普告訴在場哄堂大笑的官員們：「有些人說，他閉上了眼睛。聽着，會議真的很無聊。」他強調，：「我沒有睡着。我只是閉上眼睛，因為我想趕快離開這裏。」特朗普還補充道：「順便說一句，我沒睡着。我不太需要睡眠。」

報道指，身為美國史上就職時年紀最大的總統，特朗普一直在積極消除外界對其活力的質疑。他曾誇耀自己的認知能力，要求助理在行程表上公開更多會議安排，甚至偶爾暗示尋求第3個總統任期。