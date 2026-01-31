據法新社報道，現年29歲的馬瑞斯博格霍伊比是梅特瑪麗特在嫁給王儲哈康之前與前夫所生的兒子，他被控共計38項罪名，其中一些罪名可追溯至2018年。如果奧斯陸地方法院認定他有罪，他將面臨最高16年的監禁。審判預計將持續到3月19日，屆時恐將吸引媒體的嚴密關注。

挪威王室歷史學家兼專家伊薩克森告訴法新社：「就挪威王室而言，這無疑是其120年歷史上最大的醜聞。雖然也曾經發生過關於配偶的選擇、宮殿翻修等等的爭議，但從未發生過涉及刑事犯罪的真正醜聞，更別說這麼多了。」

聲稱自己患有精神疾病

馬瑞斯博格霍伊比最嚴重的指控是4宗強暴案以及對多名前女友的身心虐待。到目前為止，他只承認了一些較輕的指控。

馬瑞斯博格霍伊比於2024年8月4日被捕，涉嫌在前一天晚上毆打女友。幾天後，他承認自己是在「爭吵後，在酒精和可卡因的影響下」才犯案，並聲稱自己患有精神疾病，而且長期以來一直掙扎於藥物濫用。