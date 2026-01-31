挪威王室遭遇史上最大醜聞，王儲妃梅特瑪麗特（Mette-Marit）之子馬瑞斯博格霍伊比（Marius Borg Hoiby）被控侵犯4名女性，並犯有毒品和人身攻擊罪，於當地時間27日受審，最高恐判16年徒刑。
據法新社報道，現年29歲的馬瑞斯博格霍伊比是梅特瑪麗特在嫁給王儲哈康之前與前夫所生的兒子，他被控共計38項罪名，其中一些罪名可追溯至2018年。如果奧斯陸地方法院認定他有罪，他將面臨最高16年的監禁。審判預計將持續到3月19日，屆時恐將吸引媒體的嚴密關注。
挪威王室歷史學家兼專家伊薩克森告訴法新社：「就挪威王室而言，這無疑是其120年歷史上最大的醜聞。雖然也曾經發生過關於配偶的選擇、宮殿翻修等等的爭議，但從未發生過涉及刑事犯罪的真正醜聞，更別說這麼多了。」
聲稱自己患有精神疾病
馬瑞斯博格霍伊比最嚴重的指控是4宗強暴案以及對多名前女友的身心虐待。到目前為止，他只承認了一些較輕的指控。
馬瑞斯博格霍伊比於2024年8月4日被捕，涉嫌在前一天晚上毆打女友。幾天後，他承認自己是在「爭吵後，在酒精和可卡因的影響下」才犯案，並聲稱自己患有精神疾病，而且長期以來一直掙扎於藥物濫用。
沒想到在調查後，又揭露了一系列其他涉嫌犯罪行為，包括侵犯4名熟睡或醉酒昏迷的女性，其中一些過程還被他拍攝下來。據稱，這4宗案件分別發生在2018年、2023年和2024年，其中最後一宗甚至發生在警方開始調查後。
經濟來源是王儲夫婦
上周，警方宣布對他提出6項新的指控，其中包括2020年的一項「嚴重毒品犯罪」，他當時運輸了3.5公斤大麻，且未支付任何報酬。他已承認犯下此罪。
馬瑞斯博格霍伊比沒有王室頭銜、沒有官方職務，也沒有職業。他的經濟來源是王儲夫婦。此案也令王室深感尷尬，尤其是梅特瑪麗特，在母親和未來王后的雙重角色之間左右為難。
檢察官表示，最嚴重的罪行最高可判處10年監禁，如果法院認定他犯下多項罪名，最高刑期可達16年。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章