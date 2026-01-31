美國明州數千人示威籲移民局撤離　全美醞釀罷工罷課罷市

在特朗普政府全國性移民掃蕩行動下，特朗普已派遣3,000名聯邦執法人員進駐明尼阿波利斯地區，這些人員身着戰術裝備在街頭巡邏，其規模為明尼亞波利斯警察局的五倍。數千名抗議者不畏零下氣溫聚集在明尼阿波利斯市中心，抗議美國移民及海關執法局（ICE）的行動。

明尼阿波利斯數千人於當地時間30日湧上街頭示威，同時全美各地學生也發起罷課行動，要求聯邦移民執法人員撤出明尼蘇達州，並抗議兩名美國公民遭移民執法人員槍殺事件。

抗議活動遠超明尼蘇達州範圍，組織者預計在全美46個州和紐約、洛杉磯、芝加哥及華盛頓等主要城市舉行250場示威，口號為「不工作、不上學、不購物、停止資助ICE」。

明尼阿波利斯的事件也在聯邦政府內部引起震盪。據兩名熟悉情況的消息人士透露，明尼阿波利斯聯邦調查局（FBI）現任負責人史密斯（Jarrad Smith）已被免職，並調往華盛頓FBI總部。

對特朗普政府移民政策的強烈反對也威脅到引發美國政府部分停擺，國會民主黨人反對為監督ICE的國土安全部提供資金。