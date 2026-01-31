熱門搜尋:
國際
出版：2026-Jan-31 17:15
更新：2026-Jan-31 17:15

民主剛果鈳鉭礦場崩塌　逾200人包括婦孺恐罹難

剛果民主共和國的魯巴亞礦場。（資料照／路透）

剛果民主共和國（DR Congo）東部一處鈳鉭（Coltan）礦場發生嚴重崩塌事故，造成逾200人死亡。根據路透社報導，災難發生在魯巴亞（Rubaya）礦場，死者包括礦工、兒童及市場女販。當地叛軍指派的省長發言人穆伊薩（Lumumba Kambere Muyisa）證實消息，並表示目前約有20名傷者正在接受治療。

「我們正處於雨季」

據路透社報道，意外發生在當地時間28日，截至30日晚間，確切的傷亡人數仍不清楚。穆伊薩向路透社表示：「我們正處於雨季，地面十分脆弱。工人們還在礦坑中時地面塌陷了。」

這座礦場位於北基伍省（North Kivu）首府戈馬市（Goma）西北約60公里處的礦場，當地由叛軍組織M23所控制。省長穆桑加（Eraston Bahati Musanga）向法新社證實已尋獲一些屍體，但未具體說明死傷人數。不過，一位要求匿名的省長顧問向路透社透露，死亡人數已超過200人。

WATU ZAIDI YA 100 KUFARIKI DUNIA KATIKA MGODI RUBAYA MASISI 24 41 screenshot WATU ZAIDI YA 100 KUFARIKI DUNIA KATIKA MGODI RUBAYA MASISI 20 32 screenshot WATU ZAIDI YA 100 KUFARIKI DUNIA KATIKA MGODI RUBAYA MASISI 13 0 screenshot WATU ZAIDI YA 100 KUFARIKI DUNIA KATIKA MGODI RUBAYA MASISI 11 51 screenshot

「其他人仍被困在礦井裏」

在魯巴亞礦場接受法新社採訪的一名採礦者博林戈（Franck Bolingo）指出，據信仍有人被困在礦場內：「下雨後發生了山崩，沖走了許多人。有些人被活埋，其他人仍被困在礦井裏。」

魯巴亞礦場生產全球約15%的鈳鉭礦，這種礦物經加工後可提煉出一種耐熱金屬「鉭」，廣泛使用於手機、電腦、航太組件和燃氣渦輪機等電子產品。當地居民在此當礦工，每天僅僅有數美元的收入。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ad

