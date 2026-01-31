民主剛果鈳鉭礦場崩塌　逾200人包括婦孺恐罹難

剛果民主共和國（DR Congo）東部一處鈳鉭（Coltan）礦場發生嚴重崩塌事故，造成逾200人死亡。根據路透社報導，災難發生在魯巴亞（Rubaya）礦場，死者包括礦工、兒童及市場女販。當地叛軍指派的省長發言人穆伊薩（Lumumba Kambere Muyisa）證實消息，並表示目前約有20名傷者正在接受治療。

「我們正處於雨季」

據路透社報道，意外發生在當地時間28日，截至30日晚間，確切的傷亡人數仍不清楚。穆伊薩向路透社表示：「我們正處於雨季，地面十分脆弱。工人們還在礦坑中時地面塌陷了。」