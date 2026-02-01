熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-01 17:10
更新：2026-Feb-01 17:10

伊朗最高領袖之子「隱形財富王國」坐擁倫敦「億萬富翁大道」逾10億物業

莫傑塔巴被指在英國倫敦擁有多間豪宅。(互聯網)

伊朗最高領袖哈梅內伊的兒子被指在英國倫敦擁有多間豪宅，總價值超過1億鎊(約10.7億港元)，引發國際關注。

56歲的莫傑塔巴(Mojtaba Khamenei)被視為其哈梅內伊權力繼承人之一。英媒報道，他在倫敦北部漢普斯特德的「主教大道」擁有11間物業，該街道素有「億萬富翁大道」之稱。

報道稱，有關物業透過空殼公司網絡持有，其中一間公司於被視為避稅天堂英國屬地曼島(Isle of Man)登記，但該公司名為「伯奇創投有限公司」(Birch Ventures Limited)，未將莫傑塔巴列為董事或持有人，其所列的實益擁有人為安薩里(Ali AnsariAnsari)，是一名伊朗銀行家。

莫傑塔巴在倫敦北部漢普斯特德的「主教大道」擁有11間物業。(互聯網)

一名伊朗銀行家代為持有物業

安薩里被形容為與哈梅內伊家族關係密切的伊朗寡頭，去年10月遭英國財政部制裁。他被指控資助哈梅內伊的伊斯蘭革命衛隊，該組織被指應為近期全國性反政府示威中多達7萬名伊朗人死亡的事件負責。

土地註冊紀錄顯示，上述座落在主教大道的物業均在2013年以7,300萬鎊購入，如今估值據信已超過1億鎊。除了在英國的物業，據報莫傑塔巴亦透過安薩里，在全球多地包括德國、西班牙及杜拜等，持有不記在他名下的「隱形豪宅」網絡，亦有消息指莫傑塔巴亦有涉獵波斯灣的航邊業務，在瑞士銀行亦有帳戶。

伊朗當局稱敵方發動心理戰

局勢方面，伊朗周六發生連環爆炸，造成5人死亡。現場影片顯示，南部港口城市阿巴斯港有建築物冒出濃煙。消防部門亦事件只涉及氣體洩漏；網上同步流傳伊朗革命衛隊海軍司令被暗殺的消息，但伊朗當局否認，並稱是敵方發動的心理戰。

