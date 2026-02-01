伊朗最高領袖之子「隱形財富王國」坐擁倫敦「億萬富翁大道」逾10億物業

莫傑塔巴被指在英國倫敦擁有多間豪宅。(互聯網)

伊朗最高領袖哈梅內伊的兒子被指在英國倫敦擁有多間豪宅，總價值超過1億鎊(約10.7億港元)，引發國際關注。

56歲的莫傑塔巴(Mojtaba Khamenei)被視為其哈梅內伊權力繼承人之一。英媒報道，他在倫敦北部漢普斯特德的「主教大道」擁有11間物業，該街道素有「億萬富翁大道」之稱。

報道稱，有關物業透過空殼公司網絡持有，其中一間公司於被視為避稅天堂英國屬地曼島(Isle of Man)登記，但該公司名為「伯奇創投有限公司」(Birch Ventures Limited)，未將莫傑塔巴列為董事或持有人，其所列的實益擁有人為安薩里(Ali AnsariAnsari)，是一名伊朗銀行家。