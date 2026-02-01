19歲網紅與表弟登山遇暴雪亡 鬥牛㹴雪地伴屍4天守護

印度19歲影片博客Viksit Rana與14歲表弟Piyush Kumar帶著鬥牛㹴愛犬Jonu，到喜馬偕爾邦一個白雪覆蓋的山脈拍片放上網，豈料在大雪下受困於山上，兩人最終凍死。Jonu在寒冷的雪地上伴屍4天守護主人，直至拯救人員到來。牠陪伴遇難主人的畫面令網民感到心碎。

印度日前遭寒流吹襲，為北部帶來極端暴雪和雪崩。報道指，Rana和Kumar於1月22日帶同Jonu和另一隻鬥牛㹴往山上。拯救人員和村民於1月26日找到他們時，Jonu站在Kumar半埋雪下的遺體，而Rana遺體則於100米外的下坡。同行另一隻鬥牛㹴不知所蹤。Jonu初時還不願意離開兩表兄弟的遺體，守護著他們，經拯救人員耐心誘導下，才慢慢放下戒心，跟著他們下山。拯救人員之後將兩具遺體運下山。