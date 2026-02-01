哈梅內伊警告特朗普 美攻擊伊朗挑起地區戰爭

美國在伊朗附近海域集結軍力，伊朗官媒周日稱，最高領袖哈梅內伊警告若美國攻擊伊朗，將會變成中東地區戰爭。他稱，美國總統特朗普常說派遣戰艦，伊朗不應被嚇倒，伊朗人不會受這些威脅動搖。哈梅內伊有關言論似乎回應特朗普前一天稱，「非常大」的美國戰艦正前住中東地區。特朗普又稱，美伊正在談判。
哈梅內伊表示，美國應知道若其發起戰爭，今次將是一場地區戰爭。他又指，美國有關威脅並非新事，過去美國官員也不斷談起戰爭，稱所有選項都會考慮，包括戰爭。哈梅內伊續說，「現在這個男子(特朗普)也一樣，不斷聲稱他們已派出航空母艦和戰機，伊朗人不應也不會被這樣的威脅嚇怕。」他指出，伊朗不是挑起戰爭一方，不想攻擊任何國家，但若美國攻擊或傷害伊朗，伊朗將發出強勁一擊，任何由美國發起的戰爭，將擴至整個中東地區。
特朗普：非常大的戰艦正往當地
有指美國周日會對伊朗採取行動，特朗普上周六(31日)晚飛往佛州途中，沒有回應是否已對伊朗作出「最終決定」。他向記者說，不會對外界公開，但美國正有非常大和強勁的戰艦前往當地，而他期望與伊朗的談判得出可接受的結果。他希望協議包括伊朗不發展核武，而他們也不應該。報道指，美軍目前有6艘驅逐艦、1艘航母及3艘瀕海戰鬥艦在中東區內。
伊朗爆炸惹攻擊疑雲
伊朗陸軍參謀長哈塔米強硬回應美國的威脅，指伊朗軍方處於高度防衛狀態，密切監視敵人在區內的舉動。正當局勢緊張之際，伊朗上周六發生兩宗爆炸事件，引起美國攻擊疑雲。爆炸分別發生於南部港口城市阿巴斯和西南部城市阿瓦士，共造成最少5死14傷。伊朗當局稱，是氣體洩漏造成。爆炸發生後，網上傳出革命衛隊海軍司令坦格西里被暗殺的消息。伊朗當局否認，指責敵對勢力發動心理戰。