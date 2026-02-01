哈梅內伊警告特朗普 美攻擊伊朗挑起地區戰爭

美國在伊朗附近海域集結軍力，伊朗官媒周日稱，最高領袖哈梅內伊警告若美國攻擊伊朗，將會變成中東地區戰爭。他稱，美國總統特朗普常說派遣戰艦，伊朗不應被嚇倒，伊朗人不會受這些威脅動搖。哈梅內伊有關言論似乎回應特朗普前一天稱，「非常大」的美國戰艦正前住中東地區。特朗普又稱，美伊正在談判。

哈梅內伊表示，美國應知道若其發起戰爭，今次將是一場地區戰爭。他又指，美國有關威脅並非新事，過去美國官員也不斷談起戰爭，稱所有選項都會考慮，包括戰爭。哈梅內伊續說，「現在這個男子(特朗普)也一樣，不斷聲稱他們已派出航空母艦和戰機，伊朗人不應也不會被這樣的威脅嚇怕。」他指出，伊朗不是挑起戰爭一方，不想攻擊任何國家，但若美國攻擊或傷害伊朗，伊朗將發出強勁一擊，任何由美國發起的戰爭，將擴至整個中東地區。