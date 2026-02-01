美司法部檔案揭安德魯疑似不雅照 電郵顯示淫媒愛潑斯坦曾介紹俄女

照片可見酷似安德魯的男子，以跪姿俯身於躺臥女子上方。(路透社)

美國司法部上周五公開300萬頁已故富商淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)性交易案的調查資料，當中驚見已被英國王室禠奪王子頭銜的安德魯疑似不雅照片，以及他跟愛潑斯坦的電郵內容。隨著案件再引起關注，英國首相施紀賢公開呼籲安德魯赴美國國會作證說明與愛潑斯坦的關係。

司法部日前披露的檔案，包括數張攝於未知時間地點的照片，可見一名外貌酷似安德魯的男子，以跪姿俯身於躺臥女子上方，其中兩張更顯示其手部接觸她的腹部。

安德魯主動提議白金漢宮共進晚餐