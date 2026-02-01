美司法部檔案揭安德魯疑似不雅照 電郵顯示淫媒愛潑斯坦曾介紹俄女

美國司法部上周五公開300萬頁已故富商淫媒愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)性交易案的調查資料，當中驚見已被英國王室禠奪王子頭銜的安德魯疑似不雅照片，以及他跟愛潑斯坦的電郵內容。隨著案件再引起關注，英國首相施紀賢公開呼籲安德魯赴美國國會作證說明與愛潑斯坦的關係。
司法部日前披露的檔案，包括數張攝於未知時間地點的照片，可見一名外貌酷似安德魯的男子，以跪姿俯身於躺臥女子上方，其中兩張更顯示其手部接觸她的腹部。
安德魯主動提議白金漢宮共進晚餐
文件同時揭露2010年期間，愛潑斯坦與安德魯的多封電郵紀錄，揭示愛潑斯坦曾邀請安德魯參與倫敦晚宴，並表示將介紹一名「聰明貌美」的26歲俄羅斯女子與其相識。在電郵中，安德魯不僅回覆表示期待會面，更託愛潑斯坦將個人聯絡方式轉交該女子。在後續的通信中，安德魯主動提議在白金漢宮共進晚餐，稱該處的「極具私隱性」(lots of privacy)。當時距離愛潑斯坦因教唆未成年人賣淫定罪已逾兩年，其於2010年8月獲釋，此前他一直被軟禁在家。
安德魯2019年接受BBC訪問時聲稱，他在2010年12月後已跟愛潑斯坦斷絕關係，但後來披露的法庭文件顯示，他仍然與對方保持聯繫。去年公開的其他文件以及愛潑斯坦的已故指控者朱弗雷(Virginia Giuffre、她曾指控安德魯性侵)的回憶錄，再次激起英國民眾對安德魯與愛潑斯坦之間關係的憤怒，最終國王查理斯三世決定剝安德魯所有王室頭銜。
安德魯前妻莎拉亦捲入風波
最新公開的檔案中，安德魯前妻莎拉亦捲入風波。文件顯示她曾與當時仍遭軟禁的愛潑斯坦保持聯繫，並在電郵中以「親愛的、傑出而特別的朋友」相稱，甚至感謝對方「成為我心中理想的兄長」。正在訪問日本的英國首相施紀賢表示，所有涉及愛潑斯坦案的人員，都應準備好分享相關資訊，呼籲安德魯到美國國會作證。對於安德魯應否向受害者道歉，施紀賢則表示應尊重其個人意願。