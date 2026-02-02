21歲的男子Daniel Jackson出生於澳洲，但他年紀輕輕卻已經成為國家總統，不過並非澳洲，而是一個名為「維迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis）的小國。
維迪斯領土僅500平方公尺
綜合外媒報道，Daniel Jackson在14歲那年創建了一個名為「維爾迪斯自由共和國」的蚊型國家，這個國家的領土僅500平方公尺（約1.5個標準籃球場），位於克羅地亞與塞爾維亞之間、多瑙河上一塊有主權爭議的土地上，他在2019年時發現這塊地無人居住，於是便在這裡宣布獨立，他說：「這塊土地不受任何國家控制，因為克羅地亞和塞爾維亞都不想要它。」
400名公民 2000名電子居民
Daniel Jackson坦言，這原本只是他和朋友之間的玩笑，沒想到最後竟然成真，還成為他的全職工作，他透露，這個國家有400 名「公民」以及約 2,000 名「電子居民（e-residents）」，他們每年至少支付 25 歐元來維持這個身分。
不過Jackson的建國之路並非一帆風順，克羅地亞雖然不想要這塊地，但也不希望任何人登陸，正因如此，Jackson在2023年時被克羅地亞警方驅逐，甚至永久禁止入境。有國際專家指出，雖然滿足領土與政府的條件，但獲得國際間的承認才是最難的一關。
Daniel Jackson目前流亡英國，他說現在進出夜店狂歡時，都會拿出維迪斯的護照，從來沒有出過問題。
