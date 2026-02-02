21歲的男子Daniel Jackson出生於澳洲，但他年紀輕輕卻已經成為國家總統，不過並非澳洲，而是一個名為「維迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis）的小國。

維迪斯領土僅500平方公尺

綜合外媒報道，Daniel Jackson在14歲那年創建了一個名為「維爾迪斯自由共和國」的蚊型國家，這個國家的領土僅500平方公尺（約1.5個標準籃球場），位於克羅地亞與塞爾維亞之間、多瑙河上一塊有主權爭議的土地上，他在2019年時發現這塊地無人居住，於是便在這裡宣布獨立，他說：「這塊土地不受任何國家控制，因為克羅地亞和塞爾維亞都不想要它。」