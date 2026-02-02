不是電影！「蝙蝠俠」闖巿議會鬧爆官員　真實身分成謎(有片)

綜合報道，聖克拉拉市議會、體育場管理局和其他官員於周二(1月27日)舉行會議，直播的公開發言時段顯示，一名身穿蝙蝠俠服飾的男子突然闖入，一上台就爆粗拳頭捶講台大罵：「我們到底在搞甚麼？」他批市政府打算在2月8日職業美足超級盃(Super Bowl)大賽期間，與美國移民與海關執法局(ICE)合作掃蕩移民，他要求市議會考慮移民執法對家庭和兒童的影響，不要提供任何市政資源，也不要與他們合作，並呼籲他們展現勇氣，敢於對抗聯邦當局。言語間夾雜大量粗言穢語，亦有看演講稿。

男子身分不詳 計時器上顯示為「蝙蝠俠」

最後「蝙蝠俠」又捶了講台說：「我不是請求，而是命令你們拿出點骨氣」，隨後甩著披風昂首闊步離去，現場有民眾隨即報以掌聲。這名發言人的真實身分不詳；在記錄公眾評論的計時器上，他被顯示為「蝙蝠俠」。ICE本月在明尼蘇達州濫捕移民，包括一度被捕的5歲男童，2名美國公民遭執法人員擊斃，引發全國多處民眾示威抗議；特朗普去年表示ICE會前往今年超級盃大賽現場抓人。