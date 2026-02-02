日本羽田機場與上環搶劫案受害人　去年被搶近億日圓（更新）

【18:30更新】日本警方表示，今日中午在神奈川縣厚木市的河邊，發現羽田機場案件估計是疑兇用作逃走的車輛。汽車與被拍到的車輛型號相同，車身被噴上滅火器噴過，車牌已被移除。相信車輛是在上月底在琦玉縣被偷走。至於上野的案件，被拍到的涉案車輛是由一個日本黑幫成員名義登記，目前在調查相關疑兇下落。

上星期在日本羽田機場及香港上環發生的2宗搶劫案，受害找換公司社長向警察透露，他們去年就已經在東京被強搶約值9,500萬日圓的外幣。

在上星期五（1月30日），一名50多歲的找換公司職員，在羽田機場遭到4人襲擊，破壞他的車窗，但未有搶走在入面的1.9億日圓。然而他之後如期前往香港後，在香港再被人搶劫。在香港的案件拘捕了6人，當中4人今日在東區裁判法院提堂。而據日本的調查人員透露，委託受害人搬送現金的30多歲社長指，他們在去年11月20日在東京中央區的築地泊車後，亦有約值9,500萬日圓的外幣被搶走，袋內放有7種包括美元、歐元等的貨幣，而幾乎同時間他們在羽田機場停泊的車，亦被人撬開，但沒有損失。

該公司的社長又透露，他們是幾乎是每日會將現金運到香港。目前日本方面未拘捕到任何人，並繼續調查事件的關連。在同一日，東京上野亦發生另一宗日圓搶劫案，賊人搶走了4.23億日圓後，轉乘一輛白色七人車逃走，而羽田機場的事件，賊人都是乘坐白色到場，手法同樣是用催淚噴霧襲擊受害者再搶走財物。