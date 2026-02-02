美國寒流｜大量綠鬛蜥凍僵從樹上跌落地 佛羅里達現奇景

美國佛羅里達州近日出現罕見寒流，導致大量綠鬣蜥（Iguana iguana）因低溫從樹上跌落地面，居民紛紛前往收集這些凍僵的爬蟲類動物。當地政府面對數量龐大的「冷凍」蜥蜴，特別設立臨時收集站，市民可將收集到的綠鬣蜥送往處理，或讓牠們在陽光下回暖後自行離去。

「有害動物移除服務」公司的Jessica Kilgore表示，她曾沿著佛羅里達荷李活海灘散步，就收集了「數百磅重」由樹上跌落地面的蜥蜴。蜥蜴數量之多，令市民表示根本「像拾取復活節蛋一樣輕易」。