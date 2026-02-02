美國寒流｜大量綠鬛蜥凍僵從樹上跌落地 佛羅里達現奇景

美國佛羅里達州近日出現罕見寒流，導致大量綠鬣蜥（Iguana iguana）因低溫從樹上跌落地面，居民紛紛前往收集這些凍僵的爬蟲類動物。當地政府面對數量龐大的「冷凍」蜥蜴，特別設立臨時收集站，市民可將收集到的綠鬣蜥送往處理，或讓牠們在陽光下回暖後自行離去。
「有害動物移除服務」公司的Jessica Kilgore表示，她曾沿著佛羅里達荷李活海灘散步，就收集了「數百磅重」由樹上跌落地面的蜥蜴。蜥蜴數量之多，令市民表示根本「像拾取復活節蛋一樣輕易」。
一般情況下，佛州法律禁止市民自行處理這些蜥蜴，但今年冬季情況特殊嚴重，佛羅里達州魚類和野生動物保育委員會（FWC）決定在全州設立臨時收集點。Kilgore解釋，FWC會將收到的蜥蜴轉交給州外持照販售商，或人道毀滅，但居民並非須強制上繳這些爬蟲類動物。
Kilgore特別強調，「如果你想讓牠解凍，可以將牠移到陽光下，牠很快就會爬回樹上；但如果你想牠消失，你需要聯絡FWC尋找收集點，他們會為你處理。」
佛羅里達州有許多外來種爬蟲類動物，這些物種主要透過非法寵物交易引入，從緬甸蟒蛇到阿根廷巨蜥都有。據估計，佛羅里達州樹上通常棲息著超過一百萬隻綠鬣蜥。當溫度驟降時，這些冷血生物會變得無法活動，導致大量蜥蜴從樹上跌落地面的奇景。
估計佛羅里達州有一百萬隻綠鬣蜥
為了控制入侵物種數量，佛州政府贊助多項活動，包括每年舉辦的「佛羅里達捕蟒挑戰賽」（Florida Python Challenge），希望逐步減少蟒蛇。面對這些外來物種帶來的環境挑戰，當局持續尋求有效的管理策略，而這次的寒流也意外提供了控制綠鬣蜥數量的機會。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章