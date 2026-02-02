印尼學生完交流 日本學生追巴士告別「如日劇場面」(有片)

日本一間高中近日接收一班印尼交流生，交流計劃結束後，載着印尼交流生的巴士駛離校園時，多名日本學生突然追着巴士奔跑揮手道別，這段如日劇情節的送別片段瞬間於社交平台爆紅，被網民大讚充滿偶像校園劇氣息，為這個時代難得一見的青春畫面。

影片由日語課程Instagram帳號「@jcosyogyakarta」上載，畫面顯示來自日本獨協高中（Dokkyo Senior High School）的學生，影片可見載有多名印尼交流生的巴士駛離校園時，多名日本學生追着巴士奔跑揮手及高聲道別，車上的印尼學生起初顯得驚訝，隨即湊近車窗揮手回應，有人笑着揮手，也有人語帶哽咽，彼此都依依不捨。帖文中提到，雙方學生的緣分並非始於今次旅程，而是早在網上協作學習時已認識，之後在日本重逢並建立深厚情誼。帖文寫道：「我們始於陌生，透過線上合作成為朋友，最後在日本變成家人。距離或許將我們分開，但回憶會讓我們始終相連。謝謝你們，再見。」