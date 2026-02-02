新加坡4月成立航天局 發展航天能力制定法規

全球航天經濟發展潛能大，新加坡主管能源與科技事務的人力部長陳詩龍星期一（2月2日）宣布，新加坡4月1日設立首個新加坡航天局（National Space Agency of Singapore，NSAS），以推動和發展國家航天能力，及制定有利於創新和商業發展，同時確保航天安全和可持續的法規。

從今日開始一連2天舉行的航天峰會（Space Summit 2026）在濱海灣金沙會展中心舉辦，主題定為「新領域：塑造負責任且包容的航天未來」，全球政策制定者、航天機構、投資者和創新者，將共同探討相關的基礎設施、可持續性、投資和太空經濟等議題。