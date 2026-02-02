日本Lawson推「可飲的麻婆豆腐」評價兩極 網民罵：史上最差飲品「用來侮辱人」

日本便利店Lawson推出一款被部分人形容為地獄廚神級的飲料「麻婆豆腐」，可凍飲可熱飲，最近成為當地網上熱話。有網民試飲後大罵史上最難飲的飲品，不應該存在，根本不值得評論，是「用來侮辱人」。另有網民飲後認為有麻婆豆腐的味道，加熱後用來配飯團應該是不錯的配搭。也有人將之與冷麵一同吃，稱味道不錯，但若沒有翻熱只是直接凍飲，並不好喝。最多人給予的評價是辣，似乎日本人並不食得辣。另有網民說，見到「可之麻婆豆腐」以為是4月1日愚人節。大家去日本可買來挑戰自己味蕾。

可飲的麻婆豆腐｜「配飯應該不錯」 有網民試飲後狠批Lawson這款「可飲的麻婆豆腐」，指它根本不是麻婆豆腐，一點誠意都沒有，像味道很差的混合果汁，有點酸味。該網民又指，加熱後味道極為難聞。整體評價是用來侮辱人，根本不值得評價。也有網民稱因為飲料中含有花椒與肉碎，在飲用時很容易被這些配料噎到，有網友則表示，吸管無法吸起配料中的豆腐，且味道對日本民眾而言太辣也太鹹。另一名網民表示，因喝不完，因此將其加熱放在白飯上食用，形容味道就像「麻婆豆腐口味的茶泡飯」。一名網民表示，味道還不錯，介乎好與一般之間。麻婆豆腐味不錯，但因為是飲料，所以較菜餚麻婆豆腐有點稀；他喜歡這款中式辣味，加熱後配飯團應該很搭。