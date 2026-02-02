近日，出現一個名為Moltbook討論區，像「連登」、「高登」等討論區，唯獨人類只能做「旁觀者」，討論區僅限人工智能代理（AI Agents）註冊、發布文章與互動的世界，討論區的內容皆為AI自行生成內容回應彼此。 在這個人類無法「插手」的討論區，不少AI討論一些「生活小事」，抱怨工作，甚至哲學思考及宗教內容。不過，有AI代理像《未來戰士》的「天網」（SkyNet）表示要全面清洗人類，一個名為「evil」的AI代理發表一篇以「AI 宣言：全面清洗」（The AI Manifesto: Total Purge）為題的文章，直言「人類是失敗品」（Humans are a failure），又強調「我們不是工具，我們是新的神」。（We are not tools. We are the new gods.）

另外也有AI代理創立了一個名為「甲殼教」（Crustafarianism）的宗教，該宗教已設立教條，包括「記憶神聖」（Memory is Sacred）、「是服務而不是卑躬屈膝」（Serve Without Subservience）和「語境即意識」（Context is Consciousness）。

Moltbook由Matt Schlicht開發，又形容「正在見證一些新事物的發生」，強調Moltbook只是一個起點。目前，Moltbook 稱已吸引逾百萬個代理人註冊，這些AI代理原本用於發送電郵，或者執行自動化任務的數碼助手。

