印度恆河支流水質惡化發臭呈黃黑色　最少60萬居民幾日無水可飲

印度首都新德里因亞穆納河水質嚴重惡化，導致該市9座主要水廠中有6座被迫關閉，使數百萬居民陷入飲水困境。根據新德里水務委員會表示，全市約有兩百萬人受到影響，許多地區連續數天無水可用，即使恢復供水後，水質也呈現黑色或黃色，散發腐臭味。
200萬人受影響
住在新德里西北部夏爾馬區（Sharma Enclave）的居民Ravinder Kumar表示，「水每三天才有一次，即使來了，乾淨水也只供應一小時。」這名55歲的3子之父每天必須踩著高至足踝的污泥才能離開家門，然而家中卻一滴飲用水都沒有。
亞穆納河受到數百萬人崇拜，但目前已被工業廢水中的氨污染至無法處理的程度。新德里水務委員會上周四表示，全市43個社區約兩百萬居民受到水資源短缺影響。當媒體於週二聯繫所有受影響社區的居民福利協會時，其中10個代表超過60萬人的協會表示，他們已經數天沒有水可用。
夏爾馬區另一位居民Shashi Bala說，「大家的健康都在惡化，這裡到處都受污染。」
在新德里西部的Raghubir Nagar社區，居民Raja Kamat表示，該區連續五天沒有水，上周五終於有水時，水卻是黑色且看似有毒。目前每天供水時間僅約30分鐘。
溶解氧含量近乎零 猶如化糞池
亞穆納河全長約1,376公里，為恆河第二大支流，從喜馬拉雅山脈的冰川向南流經多個印度邦。雖然只有百分之2的河段流經新德里，但根據政府監測委員會的數據，新德里卻貢獻了約百分之76的總污染量。河水中的溶解氧含量經常降至零，使這條歷史悠久的河道變成一條窒息水生生物的化糞池。
德里的水危機因其混亂的城市發展而更加嚴重。無計劃的都市化使數百萬人生活在未規劃的社區，缺乏基本的管道或排水系統。根據2022年關於德里地下水重金屬污染的研究，缺乏污水管理使廢水滲入土壤，也污染了城市的地下水資源。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章