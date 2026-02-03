印尼「石油教父」被通緝 涉170億美元貪污醜聞

印尼警方在2月1日證實，國際刑警組織（INTERPOL）已對該國最大石油大亨之一的Mohammad Riza Chalid發布「紅色通緝令」。這名富商涉及一宗金額高達170億美元（約1329億港元）的貪污醜聞。

根據《法新社》等，國際刑警組織印尼國家中心局秘書Untung Widyatmoko表示，紅色通緝令已於1月23日發出。他表示，國際刑警組織無法明確說明，但已掌握查利德的下落。該通緝令已發送至該組織的196個成員國，請求全球執法部門協助拘捕Chalid。

現年66歲、有「汽油教父」之稱的Chalid被指控在2018年至2023年期間，參與印尼國家石油公司（Pertamina）的貪污案件，罪名包括洗黑錢以及操縱租賃協議等不法行為。