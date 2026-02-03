印尼「石油教父」被通緝 涉170億美元貪污醜聞

印尼警方在2月1日證實，國際刑警組織（INTERPOL）已對該國最大石油大亨之一的Mohammad Riza Chalid發布「紅色通緝令」。這名富商涉及一宗金額高達170億美元（約1329億港元）的貪污醜聞。
根據《法新社》等，國際刑警組織印尼國家中心局秘書Untung Widyatmoko表示，紅色通緝令已於1月23日發出。他表示，國際刑警組織無法明確說明，但已掌握查利德的下落。該通緝令已發送至該組織的196個成員國，請求全球執法部門協助拘捕Chalid。
現年66歲、有「汽油教父」之稱的Chalid被指控在2018年至2023年期間，參與印尼國家石油公司（Pertamina）的貪污案件，罪名包括洗黑錢以及操縱租賃協議等不法行為。
18人被指控合謀高價入口原油
Chalid與其兒子，以及多名印尼國家石油公司高層，於去年7月被列為這宗貪污案的被告。控方指控Chalid等人合謀以較高價格從海外供應商入口原油，而非依法從國內採購。案件目前已有18人被列為疑犯。印尼移民局另指，Chalid的護照已於去年10月被吊銷。
印尼長期飽受貪腐所擾，近年來有大量公職人員落網。2023年，一名前通訊部長因貪污被判處15年有期徒刑，調查人員表示該案造成國家超過5.3億美元的國家損失。
