日本暴風雪增至27死　青森市積雪逾1.8米出動自衛隊救災

日本多地自1月20日起遭暴風雪吹襲，截至今日(2月2日)下午1時，已累計造成27人死亡。青森縣情況嚴峻，青森市積雪超過1.8米創當地降雪紀錄。該縣周日(1日)晚上10小時請求陸上自衛隊派隊員協助救災，青森縣知事宮下宗一郎指積雪從屋頂滑落，極易造成致命事故和房屋倒塌，該縣正面臨迫在眉睫的危險，而青森市道路上的積雪亦「完全無法應對」。自衛隊今日(2日)已出動到當地協助清理積雪，以及拯救受困居民。

青森市降雪創40年來最高紀錄

青森市周日(1日)下午3時前的3小時內降雪量為16厘米，積雪一度達到183厘米(1.83米)，約為平均積雪量的2.5倍。這是自1986年以來青森市降雪量首次超過1.8米，創下新紀錄。宮下宗一郎表示，當地正面臨生命危機，積雪諮詢中心接獲數百通求助電話，「顯然超出應變能力」。日本陸上自衛隊今日下午開始向災區派遣部隊，青森駐軍的13名成員清理了青森市馬古內一戶人家的積雪，那裡住著一對八十多歲的老夫婦。這是該縣自2012年以來首次因暴風雪請求自衛隊支援；青森市教育委員會今日(2日)也宣布全市61所市立小學和國中停課。