印度同意停購俄油　買5千億美元美貨　美國下調關稅至18%

美國總統特朗普宣布，美國與印度達成貿易協議，美國將下調印度貨物關稅；印度則同意停止購買俄羅斯石油，華府決定將印度的對等關稅，由25%降至18%。印度亦會相應降低對美關稅降到零，並承諾會大幅購買超過5,000億美元的美國貨。

特朗普在旗下社交平台Truth Social表示，他當地周一(2日)較早時候與印度總理莫迪通話，對方同意停止購買俄羅斯石油，並會從美國及委內瑞拉購買更多石油，認為將有助結束俄烏戰事。印度亦同意立即降低美國貨物的關稅，並採購總值5,000億美元的美國產品，包括能源、科技、農業、煤炭及其他產品。美國則會將印度貨物的對等關稅稅率，由25%下調至18%。白宮官員其後表示，華府同時取消去年8月為迫使印度停止購買俄國石油而加徵的25%懲罰性關稅。意味美國對印度徵收的關稅會由50%，大幅減至18%。