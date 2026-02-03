12歲少女狠刺施暴母26刀　手法竟受《名偵探柯南》啟發

印尼去年底發生一宗駭人聽聞的弒母悲劇，一名年僅12歲的少女，因長期目睹母親對家人施暴，疑似在身心不堪重負下，用刀狂桶42歲母親26刀致死。當局調查後發現，少女受到熱門網上推理遊戲《謀殺之謎》(Murder Mystery)影響，並受到知名日本推理動漫《名偵探柯南》的啟發。

綜合報道，事發於去年於去年12月10日凌晨4時許，在印尼北蘇門答臘棉蘭市內，12歲少女趁42歲母親Faizah Soraya熟睡時，在廚房取來切肉菜刀瘋狂攻擊頸部等多處部位，造成對方多達26處傷口，少女行兇前還特地脫到只剩內衣，避免衣服沾染血跡。Faizah未因第1刀立即身亡，而是在熟睡中驚醒，並在大部分遇襲過程保持清醒，少女的姐姐被驚醒，因試圖奪下妹妹的刀而手部受傷，姐姐其後叫醒父親，當時Faizah尚有意識，曾要求喝1杯水，救護車於5時40分抵達，惟最終傷重不治。