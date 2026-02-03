熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-03 10:38
更新：2026-Feb-03 10:38

12歲少女狠刺施暴母26刀　手法竟受《名偵探柯南》啟發

分享：
12歲少女狠刺施暴母26刀，手法竟受《名偵探柯南》啟發。(死者Faizah Soraya。X)

12歲少女狠刺施暴母26刀，手法竟受《名偵探柯南》啟發。(死者Faizah Soraya。X)

adblk4

印尼去年底發生一宗駭人聽聞的弒母悲劇，一名年僅12歲的少女，因長期目睹母親對家人施暴，疑似在身心不堪重負下，用刀狂桶42歲母親26刀致死。當局調查後發現，少女受到熱門網上推理遊戲《謀殺之謎》(Murder Mystery)影響，並受到知名日本推理動漫《名偵探柯南》的啟發。

綜合報道，事發於去年於去年1210日凌晨4時許，在印尼北蘇門答臘棉蘭市內，12歲少女趁42歲母親Faizah Soraya熟睡時，在廚房取來切肉菜刀瘋狂攻擊頸部等多處部位，造成對方多達26處傷口，少女行兇前還特地脫到只剩內衣，避免衣服沾染血跡。Faizah未因第1刀立即身亡，而是在熟睡中驚醒，並在大部分遇襲過程保持清醒，少女的姐姐被驚醒，因試圖奪下妹妹的刀而手部受傷，姐姐其後叫醒父親，當時Faizah尚有意識，曾要求喝1杯水，救護車於540分抵達，惟最終傷重不治。

adblk5

警方調查發現，行兇少女在犯案前曾玩過推理遊戲《謀殺之謎》，且經常收看動漫《名偵探柯南》。(X)

警方料少女因長期遭受與目睹家庭暴力累積巨大心理壓力

警方表示，該家庭表面上十分和睦，但其實夫妻早已分層居住。Faizah3年來經常持刀恐嚇丈夫與兩名女兒，行兇少女更曾目擊姐姐被母親用皮帶不停抽打至一身傷痕。警方認定少女因長期遭受與目睹家庭暴力，累積了巨大的心理壓力後，選擇痛下殺手。調查亦發現，行兇少女在犯案前曾玩過推理遊戲《謀殺之謎》，且經常收看動漫《名偵探柯南》，警方相信：「少女應是受到遊戲與動漫中持刀殺人的橋段啟發，進而模仿行兇。」

adblk6

ADVERTISEMENT

立即�����/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務