神級謝罪！日男排重炮手誤擊女人員　「滑行土下座」爆紅(有片)

綜合報道，剛剛踏入26歲的西田有志，曾於2019年世錦賽一場賽事中，發出5個時速最快達120公里的Ace球終結對手，令他一戰成名，可見他的殺球力量有多大。事發時西田有志正進行「發球準度挑戰」環節，期間將球誤擊在場邊女工作人員的背部，為了向受害工作人員道歉，西田有志先是快速跑向對方，接著往前一撲，以五體投地滑行，並正正於女工作人員面前停下，並擺出經典的謝罪「土下座」姿勢，致上他最誠懇的歉意。女工作人員先驚後笑，全場觀眾隨即哄堂大笑。影片瘋傳後，引發網民熱議，並將西田有志的道歉方法封為「最標準」的道歉姿勢。