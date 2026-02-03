熱門搜尋:
出版：2026-Feb-03 12:28
更新：2026-Feb-03 12:28

飛機馬桶中途故障　直擊空少親手「淘金」(慎入/有片)

飛機馬桶中途故障，直擊空少親手「淘金」。(X)

菲律賓航空近日一航班上所有洗手間發生故障，在長達15小時的飛行中，航空公司評估過後決定繼續飛行，不轉降其他機場修理。機組人員不得不用手清除馬桶內的排泄物。相關影片在網路上瘋傳，同時引發網民議論。

綜合報道，菲律賓航空上月11日，航班編號PR113的波音777客機，從洛杉磯飛往馬尼拉，航程長達15小時，詎料起飛後，機上所有馬桶均無法正常沖水，導致在長達約15小時的航程中，衞生問題不斷惡化。據指，航空公司曾考慮先降落在關島機場，並派人協助旅客與機組人員，但經過評估後，最終決定繼續飛行。但仍有乘客需要如廁，網上影片顯示，一位空少戴著口罩，拿起一個以飲料盒充當水勺，手動滔起馬桶裡的穢物，倒入洗手盤，再將當中的紙巾等雜物移至廢紙箱。

一位空少戴著口罩和手套，以飲料盒充當水勺，手動滔起馬桶裡的穢物。(YouTube) 機上所有馬桶均無法正常沖水，導致衞生問題不斷惡化。(YouTube) 穢物倒入洗手盤後，再將當中的紙巾等雜物移至廢紙箱。(YouTube)

據指有機組人員不滿 已通報工會

事後菲律賓航空代表發聲明指，後來洗手間功能就恢復正常了，航班也順利抵達目的地，未發生其他意外，公司坦言這次事件「給乘客和機組人員帶來了不便」，感謝大家的耐心和理解，並讚賞機組人員展現出的「專業和敬業精神」。雖然如此，但報道指，事件已引發公司部分機組人員的不滿，已向工會通報事件，並質疑菲律賓航空將飛機準點與營收置於乘客及員工的安全與舒適之上。

