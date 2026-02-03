飛機馬桶中途故障　直擊空少親手「淘金」(慎入/有片)

菲律賓航空近日一航班上所有洗手間發生故障，在長達15小時的飛行中，航空公司評估過後決定繼續飛行，不轉降其他機場修理。機組人員不得不用手清除馬桶內的排泄物。相關影片在網路上瘋傳，同時引發網民議論。

綜合報道，菲律賓航空上月11日，航班編號PR113的波音777客機，從洛杉磯飛往馬尼拉，航程長達15小時，詎料起飛後，機上所有馬桶均無法正常沖水，導致在長達約15小時的航程中，衞生問題不斷惡化。據指，航空公司曾考慮先降落在關島機場，並派人協助旅客與機組人員，但經過評估後，最終決定繼續飛行。但仍有乘客需要如廁，網上影片顯示，一位空少戴著口罩，拿起一個以飲料盒充當水勺，手動滔起馬桶裡的穢物，倒入洗手盤，再將當中的紙巾等雜物移至廢紙箱。