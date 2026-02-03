熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-03 15:20
更新：2026-Feb-03 15:20

臉部移植｜西班牙女安樂死後「捐出臉部」 助毀容病人「重生」

西班牙醫院完成一例罕見的臉部移植手術。（路透社）

西班牙巴塞隆拿的知名醫院宣布成功完成了一項開創性的臉部移植手術。捐贈者在接受安樂死之前，主動提出捐獻自己的臉部，成為世界首例。

據《路透社》報導，巴塞隆拿的Vall d'Hebron醫院2月2日發表聲明表示，這項複雜的手術需要移植臉部中央的複合組織，因此出動了包括精神科醫生和免疫學家在內的約100名專業人員參與。

報道指出，接受捐贈的是一位化名Carme的病人，她因為被昆蟲叮咬引發細菌感染，導致面部組織壞死，影響了她的說話、進食和視力。手術完成後卡梅恢復良好，並表示「我在家照鏡子的時候，感覺越來越像我自己了。」

移植協調員Elisabeth Navas表示，捐贈者的決定​​「令人嘆為觀止」，「一位決定結束自己生命的人，將自己最後的願望之一獻給了一個陌生人，並給予了她如此重要的第二次機會。」

半數臉部移植手術於同一醫院完成

西班牙30多年來一直是器官移植領域的全球領導者，其中以腎臟移植最為常見。而迄今完成的6個臉部移植手術中，有一半是由Vall d'Hebron醫院的醫護人員完成的。

另外，西班牙也在2021年成為歐盟第四個安樂死合法化的國家，政府數據顯示，2024年就有426人接受了安樂死。 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

