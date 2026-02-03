臉部移植｜西班牙女安樂死後「捐出臉部」 助毀容病人「重生」

西班牙巴塞隆拿的知名醫院宣布成功完成了一項開創性的臉部移植手術。捐贈者在接受安樂死之前，主動提出捐獻自己的臉部，成為世界首例。

據《路透社》報導，巴塞隆拿的Vall d'Hebron醫院2月2日發表聲明表示，這項複雜的手術需要移植臉部中央的複合組織，因此出動了包括精神科醫生和免疫學家在內的約100名專業人員參與。

報道指出，接受捐贈的是一位化名Carme的病人，她因為被昆蟲叮咬引發細菌感染，導致面部組織壞死，影響了她的說話、進食和視力。手術完成後卡梅恢復良好，並表示「我在家照鏡子的時候，感覺越來越像我自己了。」