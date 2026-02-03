司機僅穿底褲開工　嚇壞一車女人　叫車平台「永久封殺」

雖然叫車平台很方便，但如何管理司機質素卻令人關注。馬來西亞柔佛新山近日就發生一宗離譜事件，一家女眷叫車，詎料車子來到，司機卻僅穿一條內褲，一身清爽地迎接她們，讓整車女眷嚇得不知所措，事件曝光後引發當地網民熱議。
綜合報道，一名女子在社交平台Instagram(IG)爆料，指在1月28日近中午12時為家人叫車，她透過叫車平台「Maxim」預約車輛，準備和媽媽和幾位阿姨出門。當車輛到達新山的大豐花園接客，一行女眷甫登車，就赫見司機上身赤裸，下半身竟然只穿著內褲。畫面讓車上全女性都感到忐忑不安，女子的母親就鼓起勇氣，要求司機把衣服穿上，詎料司機應了，卻僅套上一件淺紫色T恤，堅持不穿褲子繼續開車。
叫車平台已將涉事司機永久封殺
由女事主分享的相片顯示，司機穿著紫色上衣坐在駕駛座，但大腿部分確實裸露在外，畫面相當詭異。事主稱這是第一次使用該叫車APP整個路程都讓她和家人感到極度不安，因此決定公開這段經歷，提醒往返新加坡與馬來西亞的女性乘客要提高警惕。事件曝光後，Maxim馬來西亞分公司也火速做出回應；官方證實接獲相關投訴，強調絕不容忍任何影響乘客安全與尊嚴的行為，目前已經鎖定該名違規司機並作出永久封殺令，禁止他再用系統接單。平台也已主動聯繫受害乘客致歉並提供協助，並呼籲用戶若遇到類似狀況，可善用APP內的舉報功能或SOS求救按鈕自保。