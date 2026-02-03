司機僅穿底褲開工　嚇壞一車女人　叫車平台「永久封殺」

雖然叫車平台很方便，但如何管理司機質素卻令人關注。馬來西亞柔佛新山近日就發生一宗離譜事件，一家女眷叫車，詎料車子來到，司機卻僅穿一條內褲，一身清爽地迎接她們，讓整車女眷嚇得不知所措，事件曝光後引發當地網民熱議。

綜合報道，一名女子在社交平台Instagram(IG)爆料，指在1月28日近中午12時為家人叫車，她透過叫車平台「Maxim」預約車輛，準備和媽媽和幾位阿姨出門。當車輛到達新山的大豐花園接客，一行女眷甫登車，就赫見司機上身赤裸，下半身竟然只穿著內褲。畫面讓車上全女性都感到忐忑不安，女子的母親就鼓起勇氣，要求司機把衣服穿上，詎料司機應了，卻僅套上一件淺紫色T恤，堅持不穿褲子繼續開車。