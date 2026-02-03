野生海豚罕見用尾巴「水上飄」　科學家估計來自社交學習(有片)

美國加州蒙特雷灣(Monterey Bay)外海近日出現神奇的一幕，一條未經過人類訓練的野生的北露脊海豚(Northern right whale dolphin)，竟然在海面上由水平游動改為垂直挺立，用尾鰭快速拍打水面滑行，讓撞上的賞鯨遊客與導遊全都驚喜。
綜合報道，攝影師Evan Brodsky於1月18日，拍攝到一條野生海豚上演罕見的「尾行」(Tail Walking)絕技。影片中顯示，一條全身漆黑、腹部有白斑的北露脊海豚「用尾巴走路」，片中可以清楚聽到導遊激動地大喊：「我無法向各位形容這行為有多麼罕見！」蒙特雷灣賞鯨中心也在Instagram(IG)發文證實，即使是經驗豐富的團隊，這輩子也僅有幾次記錄。
科學家：可能為了好玩或模仿而出現文化傳遞
「尾行」通常只出現在受過訓練的海洋公園表演中，野生海豚出現此舉動的原因目前尚無明確解釋。科學家提供了一個有趣的解釋：「社交學習」。報道提到，澳洲曾有一條名為「Billie」的野生海豚，在收容中心短暫與受過訓練的海豚同住。雖然人類從未教過Billie，但牠重返大海後，竟然開始在野外模仿這種動作，隨後這個「絕技」甚至在當地的野生海豚群中傳開。這種為了好玩或模仿而出現的文化傳遞現象，或許能解釋為何加州這條海豚也懂這項絕技。