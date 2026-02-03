澳洲13歲少年游水4小時求救成英雄　險全家遇難

13歲少年救全家！澳洲上周發生海上意外，一家人在澳洲珀斯以南的喬格拉菲灣（Geographe Bay）玩獨木舟時遇到強風，他們被吹離航線後困在海上。全靠13歲長子冒著危險獨自游了4公里回到岸上求救，全家人才平安脫險。
意外發生在1月30日，一名母親帶著分別為13歲、12歲的兒子和8歲的女兒到沙灘玩直立板(SUP)和皮划艇；過程中遇到強風將他們的充氣艇吹離航線，一家人被困在大海。
13歲的長子划船返回岸邊求救，但他的皮艇入水，於是他獨自游了4公里回到岸邊求救。
西澳警方2月2日發表聲明稱，警方隨即在昆達盧普海灘大規模搜救，尋找失蹤者。救援直升機於晚上8點30分左右在離岸約14公里處發現了男孩的母親和弟弟、妹妹，當時他們正抓住一塊直立板(SUP)等待救援。
警方立刻派出一艘海上救援船前往他們所在的位置，救下3人並將他們送至醫院治療。
穿救生衣成求命關鍵
納圖拉利斯特志願海上救援隊（Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group）表示，這名少年的行為「超乎常人」。指揮官Paul Bresland稱，「這家人展現出的勇氣、力量和膽識，令人驚嘆，尤其是那名游了4公里去求救的少年，據他估計，他穿著救生衣游了兩個小時，後來覺得穿著救生衣阻力太大，於是就把救生衣脫掉了再游了兩個小時。」而警方表示，這起事件再次提醒人們，海洋狀況變化之快往往令人來不及反應。「這名13歲男孩的英勇無畏值得高度讚揚，他的決心和勇氣挽救了他母親和兄弟姐妹的生命。幸運的是，其餘3人當時都穿著救生衣，助他們得以倖存。」
據澳洲廣播公司（ABC）報道，這家人在出院後拜訪了海上救援隊，向他們表示感謝。
