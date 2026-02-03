澳洲13歲少年游水4小時求救成英雄　險全家遇難

13歲少年救全家！澳洲上周發生海上意外，一家人在澳洲珀斯以南的喬格拉菲灣（Geographe Bay）玩獨木舟時遇到強風，他們被吹離航線後困在海上。全靠13歲長子冒著危險獨自游了4公里回到岸上求救，全家人才平安脫險。

意外發生在1月30日，一名母親帶著分別為13歲、12歲的兒子和8歲的女兒到沙灘玩直立板(SUP)和皮划艇；過程中遇到強風將他們的充氣艇吹離航線，一家人被困在大海。

13歲的長子划船返回岸邊求救，但他的皮艇入水，於是他獨自游了4公里回到岸邊求救。