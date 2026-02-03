日本代辭職公司社長夫婦　涉收費介紹律師被捕

日本代辭職公司「Momuri」的社長及妻子今日（3日）被日本當局拘捕。警視廳指控公司涉嫌向申請人收取律師介紹費用，被控違反日本的牛師法例，雖然公司的前職員稱早覺得有犯罪嫌疑，不過37歲的社長谷本慎二在受查中否認違法。

警視廳公布拘捕谷本慎二及其公司職員兼太太的谷本志織，指控他們在沒有律師資格之下，充當代理人與顧客與僱主進行談判。根據日本媒體報道，有意願辭職的人會向該公司提交請求，而該公司設有24小時的LINE通訊軟件帳號及電話協助離職者。當中一般正職的僱員收費2.2萬日圓，而兼職員工就1.2萬日圓，公司稱累計處理超過4萬宗的離職要求。而谷本被指，以「勞動環境改善聯盟的名義，向顧客介紹律師，協助處理離職相關的糾紛，其後再向律師行收取每人16,500日圓的「廣告費」用。不過谷本夫婦在受查中稱「不認為自己違反律師法」，否認有關控罪，而Momuri前職員就向媒體指，在職時已覺得公司的行為可能違法。