日本出現水晶立體貼紙之亂 全國搶斷貨狂粉攔截送貨車

日本近日爆發立體貼紙之亂。一種叫Bonbon Drop水晶立體貼紙，質感如糖果般透亮，在全日本文具店和書店搶斷貨。民眾不停致電查問是否有貨，職員稱接電話接到不勝其煩，影響其他正常業務電話。有狂粉更攔截送貨車。由於民眾瘋搶和有人囤積「炒賣」引起亂象，部分店家甚至暫停發售該款貼紙，以免店裡出現混亂情況。

網民：看到人類的醜陋 黃牛炒至250港元！

一名在折扣店工作的女員工稱，詢問水晶立體貼紙的電話不停響，妨礙她接聽供應商和其他顧客的查詢。網上流傳該職員工作店舖的短片，見到民眾湧往店裡搶購貼紙的畫面。因為該片段在網上瘋傳，導致大眾紛紛打電話問是否有貨。有網上報道指，有人目睹不少成年人為了搶購，竟在深夜帶著小孩到店門口排隊霸位，甚至有人強行拆除貨架，然後搶奪散落在地上的貼紙。有店員稱見過貨車司機在卸貨時竟被民眾攔截騷擾，有人指著貨箱大喊「貼紙就在裡面！」