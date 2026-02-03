日本出現水晶立體貼紙之亂 全國搶斷貨狂粉攔截送貨車

日本近日爆發立體貼紙之亂。一種叫Bonbon Drop水晶立體貼紙，質感如糖果般透亮，在全日本文具店和書店搶斷貨。民眾不停致電查問是否有貨，職員稱接電話接到不勝其煩，影響其他正常業務電話。有狂粉更攔截送貨車。由於民眾瘋搶和有人囤積「炒賣」引起亂象，部分店家甚至暫停發售該款貼紙，以免店裡出現混亂情況。
網民：看到人類的醜陋 黃牛炒至250港元！
一名在折扣店工作的女員工稱，詢問水晶立體貼紙的電話不停響，妨礙她接聽供應商和其他顧客的查詢。網上流傳該職員工作店舖的短片，見到民眾湧往店裡搶購貼紙的畫面。因為該片段在網上瘋傳，導致大眾紛紛打電話問是否有貨。有網上報道指，有人目睹不少成年人為了搶購，竟在深夜帶著小孩到店門口排隊霸位，甚至有人強行拆除貨架，然後搶奪散落在地上的貼紙。有店員稱見過貨車司機在卸貨時竟被民眾攔截騷擾，有人指著貨箱大喊「貼紙就在裡面！」
事件在網上引起很大迴響，不明白大家為何搶購貼紙，有人說「看到人類的醜陋」、「身為大人卻為了一張貼紙失控，真的很可恥」。也有人說，日本民眾盲目跟風。日媒Hint-Pot稱，這場貼紙之亂已引起店家營運混亂，澀谷的Loft與大型連鎖店島村(Shimamura)宣布，為避免造成更多困擾與危險，決定暫時停止售賣相關產品。報道又指，在二手網，原本售500日圓(約25港元)的立體貼紙，在網上最貴炒至5,000日圓(約250港元)，是原價的10倍。
吹起「平成」交換貼紙復古風
掀搶購潮的水晶立體貼紙由文具製造商Courier於2024年3月推出，酷似糖果(bonbon)和水滴(drop)，報道指有關系列的貼紙已售出超過1,000萬張，不僅兒童喜歡，大人也覺得可愛。據悉，水晶立體貼於去年秋季突然爆紅起來，一上架就售罄，至今仍然供不應求。Sanrio(三麗鷗)和迪士尼的經典卡通人物，以及甜點和花卉圖案都非常受歡迎。在出現搶購亂象前，有電視台訪問了年輕人，他們認為這只是平成時代交換貼紙的復古風，民眾除了收藏喜愛的貼紙，還與別人交換。節目中有中年女性還舉行交換貼紙派對。出現立體貼紙之亂後，有人表示被騙，用了真貼紙換來假貼紙。