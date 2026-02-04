美國露宿者瞓垃圾桶過夜 被垃圾車輾壓2次奇蹟生還

美國阿拉巴馬州一名露宿者，為保暖而藏身在垃圾桶內過夜。豈料垃圾桶被垃圾車收走，男子連人帶垃圾一起被輾壓2次後，奇蹟般生還。當地消防局長驚訝表示，這是他40年職業生涯中首次接到此類求救電話。

《紐約郵報》報道，事件發生在1月28日黎明時分，阿拉巴馬州的城市傑克遜（Jackson）氣溫降至攝氏零下6度。清運工作的垃圾車司機意外載走了這名「乘客」。當這名身份不明的露宿者醒來時，發現自己被困在垃圾車的壓縮機內。

當垃圾車司機駛入快餐店Popeyes準備買早餐時，突聽見壓縮機內傳來尖叫聲。消防局長布朗 （John Brown）說，「真的幸運，Popeyes的閘門關閉，司機必須下車。當他走出垃圾車時，聽見後方有人求助的聲音，便立即停止所有操作」。