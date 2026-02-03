伊朗總統對美伊談判開綠燈 稱應區內友好政府請求

美國與伊朗對峙，中東局勢緊張之際，伊朗總統佩澤希齊揚對美伊談判開綠燈。他周二在社交網表示，在區內友好政府請求下，回應美國總統特朗普的談判建議。他已指示外長阿拉格齊與美國進行「公平和公正」的談判。這是伊朗首次清晰表明願意與美國談判。消息指兩國代表將在周五於土耳其會面，區內強國阿聯酋周二促請美伊在本周會談中化解雙方對峙局面，強調中東不需要另一場戰爭。
佩澤希齊揚周二在社交網「X」發文稱，與美國的談判須在符合伊朗國家利益的框架內進行。有關講話標誌屬改革派的佩澤希齊揚態度轉變，他數周以來一直警告伊朗民眾示威亂局已超出他控制。他指示政府談判也反映其取得最高領袖哈梅內伊的同意，與美國恢復談判。哈梅內伊日前曾警告美國，若伊朗遭到攻擊將觸發中東全面戰爭。在佩澤希齊揚有關宣布前，外長阿拉格齊接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問表示，有信心會達成協議。特朗普周一在白宮向記者稱，若雙方能達成協議，將是一項偉大的協議，但同時警告若不能達成協議，將有「不好的事」發生。
沙特卡塔爾阿聯酋獲邀參與談判
美國傳媒稱，美國特使威特科夫和阿拉格齊預計將於周五在土耳其伊斯坦布爾會面，討論「可能的核協議」。有指，威特科夫會於周二抵達以色列，並與以總理內塔尼亞胡會面。美聯社引述區內一名官員稱，阿曼、巴基斯坦、 卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋的外長獲邀請參與周五的美伊談判。另有指埃及也可能派代表參與。阿聯酋是區內具影響力的國家，亦是美國盟友，總統顧問加爾賈什周二在杜拜的世界政府峰會上稱，期望美伊直接談判可讓雙方取得共識，避免有關問題不斷出現。他認為，伊朗與美國重建關係可助伊朗修復因美國制裁而造成的經濟創傷。
哈梅內伊顧問稱會談判將集中核議題
哈梅內伊顧問沙姆哈尼在一個周一播出的訪問中稱，若美伊談判落實舉行，將集中在核議題。被問及會否像2015年達成的核協議，由俄羅斯接收伊朗的濃縮鈾時，沙姆哈尼拒絕有關提議，稱沒有理由這樣做。克里姆林宮發言人周一稱俄方一直準備好提供有關協助。沙姆哈尼解釋伊朗沒有尋求發展核武，日後也不會，以及永不會儲備核武，但美國須為此補償伊朗。伊朗被指擁有60%純度的濃縮鈾，技術上來說距離武器級並不遠，而伊朗堅稱其核項目只作民用。