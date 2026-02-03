伊朗總統對美伊談判開綠燈 稱應區內友好政府請求

美國與伊朗對峙，中東局勢緊張之際，伊朗總統佩澤希齊揚對美伊談判開綠燈。他周二在社交網表示，在區內友好政府請求下，回應美國總統特朗普的談判建議。他已指示外長阿拉格齊與美國進行「公平和公正」的談判。這是伊朗首次清晰表明願意與美國談判。消息指兩國代表將在周五於土耳其會面，區內強國阿聯酋周二促請美伊在本周會談中化解雙方對峙局面，強調中東不需要另一場戰爭。

佩澤希齊揚周二在社交網「X」發文稱，與美國的談判須在符合伊朗國家利益的框架內進行。有關講話標誌屬改革派的佩澤希齊揚態度轉變，他數周以來一直警告伊朗民眾示威亂局已超出他控制。他指示政府談判也反映其取得最高領袖哈梅內伊的同意，與美國恢復談判。哈梅內伊日前曾警告美國，若伊朗遭到攻擊將觸發中東全面戰爭。在佩澤希齊揚有關宣布前，外長阿拉格齊接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問表示，有信心會達成協議。特朗普周一在白宮向記者稱，若雙方能達成協議，將是一項偉大的協議，但同時警告若不能達成協議，將有「不好的事」發生。