國際
出版：2026-Feb-04 10:53
更新：2026-Feb-04 10:53

美國三藩市一日逾40次地震　餘震或影響Super Bowl

美國三藩市一日逾40次地震，震央集中聖拉蒙地區（San Ramon），餘震或影響Super Bowl。（美聯社資料圖片）

美國加州三藩市灣區近日發生「群發性地震」，在2月2日單日就超過40次，最大紀錄達規模4.2級，震央集中聖拉蒙地區（San Ramon），然而地震活動可能還未結束，加上2月8日就要舉辦超級碗（Super Bowl），引發關注。

最高為4.2級地震

綜合美國傳媒報道，2月2日清晨6時27分加州聖拉蒙地區發生第1起地震，為規模3.8級，緊接著又發生規模3.3級地震。當天早上7時1分，迎來目前最高規模4.2級地震，震央在聖拉蒙東南方。

據美國地質調查局（USGS）觀測紀錄，接下來數小時內接連發生20次較小規模的地震，形成典型「群發性地震」。地震影響範圍從奧克蘭（Oakland）、三藩市一直延伸到聖克拉拉（Santa Clara），而聖克拉拉將在2月8日舉辦今年的超級碗（Super Bowl）賽事。

目前測得最大紀錄為2月2日清晨6時27分的規模4.2地震。（USGS官網） 美國三藩市一日逾40次地震，，震央集中聖拉蒙地區（San Ramon），餘震或影響Super Bowl。（美聯社資料圖片） 美國三藩市一日逾40次地震，，震央集中聖拉蒙地區（San Ramon），餘震或影響Super Bowl。（美聯社資料圖片）

此外，群發性地震已影響三藩市灣區的捷運系統（BART），全線列車降速行駛，以利工作人員檢查軌道狀況，導致班次延誤約20分鐘。

另外，USGS地球物理學家Sarah Minson指出，雖然聖拉蒙谷地地震頻頻，但因該區域由多條小型斷層構成，沒有單一大型主斷層，也因此發生強烈震機會不大。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

