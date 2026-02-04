美國三藩市一日逾40次地震　餘震或影響Super Bowl

美國加州三藩市灣區近日發生「群發性地震」，在2月2日單日就超過40次，最大紀錄達規模4.2級，震央集中聖拉蒙地區（San Ramon），然而地震活動可能還未結束，加上2月8日就要舉辦超級碗（Super Bowl），引發關注。

最高為4.2級地震

綜合美國傳媒報道，2月2日清晨6時27分加州聖拉蒙地區發生第1起地震，為規模3.8級，緊接著又發生規模3.3級地震。當天早上7時1分，迎來目前最高規模4.2級地震，震央在聖拉蒙東南方。

據美國地質調查局（USGS）觀測紀錄，接下來數小時內接連發生20次較小規模的地震，形成典型「群發性地震」。地震影響範圍從奧克蘭（Oakland）、三藩市一直延伸到聖克拉拉（Santa Clara），而聖克拉拉將在2月8日舉辦今年的超級碗（Super Bowl）賽事。