伊朗局勢︱伊朗無人機逼近「林肯號」航母　被美軍戰機擊落

在美國同伊朗官員準備重啟談判之際，美國軍方周二(3日)在阿拉伯海擊落一架逼近「林肯號」(USS Abraham Lincoln)航空母艦的伊朗無人機。伊朗則指，一架無人機當天在公海執行常規合法偵察任務過程中失聯。
美國中央司令部發言人霍金斯(Tim Hawkins)3日表示，伊朗一架「見證者-139」(Shahed-139)無人機飛近「林肯號」航母，意圖不明，航母一架F-35C艦載戰機出於自衛、保護航母及艦上人員，將無人機擊落，事件中並無美軍受傷，亦無美軍裝備受損。
與伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社，引述消息人士指，伊方一架無人機在公海執行偵察任務，成功把拍攝到的照片傳回指揮中心，但隨後失聯，無人機失聯原因仍在調查中，一旦確認原因將會公布。
美方批伊朗炮艇無人機接近美國運油輪行為挑釁
霍金斯又指，在無人機事件後數小時，兩艘伊朗伊斯蘭革命衛隊的炮艇，在霍爾木茲海峽接近一艘掛有美國國旗、運載化學品的商用運油輪，期間三度高速駛過，另有一架伊朗「遷徙者」(Mohajer )無人機在上空盤旋，並透過無線電威脅登船及扣押運油輪。在附近的美軍「麥克福爾號」(USS McFaul)導彈驅逐艦在空軍支援下，護送運油輪駛離有關水域，情勢才得以緩和。霍金斯批評伊朗的行為不專業及挑釁，增加區內船隻誤判的風險，美方絕不容忍在國際水域的滋擾行為。
伊朗傳媒引述官員指，涉事在船隻非法進入伊朗領海，在伊方發出警告後，已駛離伊朗領海。