伊朗局勢︱伊朗無人機逼近「林肯號」航母　被美軍戰機擊落

在美國同伊朗官員準備重啟談判之際，美國軍方周二(3日)在阿拉伯海擊落一架逼近「林肯號」(USS Abraham Lincoln)航空母艦的伊朗無人機。伊朗則指，一架無人機當天在公海執行常規合法偵察任務過程中失聯。

美國中央司令部發言人霍金斯(Tim Hawkins)3日表示，伊朗一架「見證者-139」(Shahed-139)無人機飛近「林肯號」航母，意圖不明，航母一架F-35C艦載戰機出於自衛、保護航母及艦上人員，將無人機擊落，事件中並無美軍受傷，亦無美軍裝備受損。

與伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社，引述消息人士指，伊方一架無人機在公海執行偵察任務，成功把拍攝到的照片傳回指揮中心，但隨後失聯，無人機失聯原因仍在調查中，一旦確認原因將會公布。