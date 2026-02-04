聖彼得堡夜空驚現4個月亮　專家解釋自然現象(有片)

俄羅斯聖彼得堡周日(1日)晚間的夜空出現罕見天文現象，大批民眾驚見天空中出現4個月亮的奇景。相關畫面曝光後迅速引發網民討論與關注。對此，專家指出，這是名為「假月」(Paraselene)亦稱「幻月」的光學現象，是月光穿過高空冰晶層經反射與折射形成虛像。

網上影片顯示，真實月亮2側分別出現明亮光斑，彷彿多個月體同時懸掛於夜空之中，形成4顆月亮並列的視覺效果。這一壯觀畫面令不少網民驚嘆，有觀星者一度誤以為出現異常天文現象，也有少量網民質疑影片是人工智能(AI)生成，亦有人開玩笑指：「飲太多伏特加」、「俄羅斯在另一行星」。