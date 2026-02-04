首場演唱會在即　26歲歌手遭蛇咬　苦撐24小時慘死(有片)

尼日利亞一名剛打出名氣的26歲女歌手，正籌辦其首場個人演唱會，惟於1月31日在家中睡覺時，遭兩條蛇咬傷腿，她痛醒後趕到醫院求醫，惟醫院僅有的一種血清不適用於她，她忍受著蛇毒帶來的痛苦，盼望解藥送來，惜在苦撐24小時後，在醫院不幸去世。

綜合報道，26歲女歌手Ifunanya Nwangene在2021年參加歌唱節目《奈及利亞之聲》(The Voice Nigeria)嶄露頭角，透過翻唱、原創音樂穩步提升知名度，近日正在籌備她的首場個人演唱會，卻在上月31日驚傳噩耗。事發當日，Ifunanya Nwangene在首都位於高級住宅區的家中睡覺，突然遭兩條蛇闖入並咬她的腳，她受痛驚醒後連忙趕到當地診所，由於診所沒有抗蛇毒血清，就轉至醫院，但院方只得一種血清，Ifunanya Nwangene的朋友隨即趕到其他地方求援。