首場演唱會在即　26歲歌手遭蛇咬　苦撐24小時慘死(有片)

尼日利亞一名剛打出名氣的26歲女歌手，正籌辦其首場個人演唱會，惟於1月31日在家中睡覺時，遭兩條蛇咬傷腿，她痛醒後趕到醫院求醫，惟醫院僅有的一種血清不適用於她，她忍受著蛇毒帶來的痛苦，盼望解藥送來，惜在苦撐24小時後，在醫院不幸去世。
綜合報道，26歲女歌手Ifunanya Nwangene在2021年參加歌唱節目《奈及利亞之聲》(The Voice Nigeria)嶄露頭角，透過翻唱、原創音樂穩步提升知名度，近日正在籌備她的首場個人演唱會，卻在上月31日驚傳噩耗。事發當日，Ifunanya Nwangene在首都位於高級住宅區的家中睡覺，突然遭兩條蛇闖入並咬她的腳，她受痛驚醒後連忙趕到當地診所，由於診所沒有抗蛇毒血清，就轉至醫院，但院方只得一種血清，Ifunanya Nwangene的朋友隨即趕到其他地方求援。
民眾質疑國家醫療系統保障不足
在等待的過程中，Ifunanya Nwangene經歷呼吸困難、無法說話，最終在周日(1日)不幸離世。事後當地動物管制團隊前往Ifunanya Nwangene的住所，將兩條咬人的蛇抓住，據指是眼鏡蛇。當地演藝圈紛紛表達哀悼，民眾對一名新星的逝世感到傷心，並質疑醫療系統的保障不足，認為這是一場本應可避免的悲劇。
Ifunanya is trending today (Feb 1, 2026) following the heartbreaking death of fast-rising Nigerian singer and powerful vocalist Ifunanya Nwangene, popularly known as Nanyah_music 💔🕊️— NaijaWide Media (@Naijawide01) February 1, 2026
Reports say she was bitten by a snake (some say two) inside her home and was rushed to the… pic.twitter.com/gDN8myVhTI