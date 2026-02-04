利比亞狂人卡達菲次子遇刺亡 4槍手入屋行兇

已故利比亞狂人卡達菲（Muammar Gaddafi）的次子Saif al-Islam Gaddafi遭槍擊身亡，終年53歲。他的辦公室2月3日發表聲明指，Saif在家中與4名闖入的不明槍手「直接對峙」後身亡，但未公布更多細節。
根據《路透社》，Saif曾是利比亞僅次於其父親的最具權勢的人。儘管他從未擔任正式官方職位，但在卡達菲統治利比亞超過40年期間，Saif主導政策制定並負責處理高度敏感的外交任務。
這位畢業於倫敦政治經濟學院（LSE）、英語流利的卡達菲次子，曾被許多西方政府視為利比亞可接受的人。Saif曾決心擺脫利比亞的孤立地位，積極與西方接觸，並自我標榜為改革者，呼籲制定憲法並尊重人權。
然而，當2011年反抗卡達菲長期統治的起義爆發時，Saif選擇對家族與部族忠誠，成為鎮壓反抗軍的主要策劃者。他矢言讓國家血流成河，聲稱政府會戰鬥到最後一個男人、女人和子彈。
反抗軍攻佔首都的黎波里（Tripoli）後，Saif試圖逃往鄰國尼日爾被捕，被監禁在西部最大城市津坦（Zintan）。2015年，法院以戰爭罪判處Saif槍決死刑。海牙國際法庭也對他發出逮捕令，指控他犯謀殺和迫害罪行。
2021年參選總統失敗
2017年，津坦民兵組織根據特赦法釋放Saif後，他在津坦地下躲藏多年以避免遇刺。2021年，他身穿利比亞傳統服飾，出現在南部城市薩巴赫（Sabha）登記參選總統。
然而，他的參選極具爭議，遭到許多曾在其父親統治下受苦的人反對，在2011年起義中崛起的武裝團體明確拒絕他參選。Saif因2015年的定罪而被取消資格，但當他試圖提出上訴時，武裝分子封鎖了法院。隨後的爭論導致選舉程序崩潰，利比亞重返政治僵局。
智庫英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）撰稿人Jalel Harchaoui認為，「現在Saif遭到殺害，大多數親卡達菲派系將經歷士氣低落和憤怒。與此同時，在利比亞舉行選舉的障礙已被消除」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章