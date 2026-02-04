法國14歲學生刺美術老師3刀 傳師生關係欠佳

法國再傳校園暴力事件。南部一間中學的14歲學生持刀刺傷美術老師，60歲的老師情況危殆。檢察官表示，這名學生至少刺了老師3刀，因涉嫌謀殺不遂被捕。

事件發生在2月3日，地點在薩納里（Sanary-sur-Mer）中學La Guicharde secondary school。圖盧茲市檢察官表示，「我們只知道這名學生最近與這位老師關係緊張，他對老師懷恨在心。」他補充說，目前尚無證據顯示此案與宗教或政治有關。

法國教育部長Edouard Geffray已前往事發地點了解狀況，他透過X平台發文表示，「我首先向受害者、她的家人以及整個教育界致以慰問，我與他們一樣深感震驚。」而法國總統馬克龍也正密切關注這位教師的狀況。