國際
出版：2026-Feb-04 14:15
更新：2026-Feb-04 14:15

21好友集資1千蚊買電腦飛　驚喜中11億元頭獎(有片)

21好友集資1千蚊買電腦飛，驚喜中11億元頭獎。(X)

比利時一座村莊的21名好友，在過年前集資購買樂透彩，一試手氣，詎料贏得歐洲百萬樂透 (EuroMillions)1.23億歐元(11.36億港元)約的頭獎，意味這個村莊一日內增加了21名百萬富翁，迅速成為全國熱議的話題。

綜合報道，這21名幸運兒居於法蘭德斯的村莊Zingem，他們經常在一間麵包店小聚，亦順道在店內資購買百萬樂透，每次每人5歐元(46港元)，以105歐元(970港元)，買了一張電腦選號的彩券，彩券結果在上周五(130)公佈，令所有人都震驚，包括麵包店老闆Redgy Taerwe：「中獎主要是運氣，他們當晚返回麵包店，開了兩支香檳慶祝。」

中獎夫妻告誡彼此要理智一點。(X) 中獎彩券在當地一間麵包店購買。(X)

中獎夫妻告誡彼此要理智一點

21位得獎者中，預料每人平均可分得約580萬歐元(5,360萬港元)，雖然村裡人都知道他們的身份，但他們部分人選擇保持匿名。其中一名已退休的幸運兒Marianne憶述在意識到中獎的瞬間：「我邊哭邊顫抖，看著我的丈夫說，這是怎麼一回事？」二人隨即夫妻彼此擁抱，並告訴對方：「我們要理智一點，別做任何傻事。」她說，中獎會讓生活輕鬆一些，對孩子和孫兒會非常好，這才是最重要的事。這次的頭獎金額高達1.23億歐元，是比利時有史以來最高額的獎金之一。

