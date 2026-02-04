21好友集資1千蚊買電腦飛　驚喜中11億元頭獎(有片)

比利時一座村莊的21名好友，在過年前集資購買樂透彩，一試手氣，詎料贏得歐洲百萬樂透 (EuroMillions)1.23億歐元(約11.36億港元)約的頭獎，意味這個村莊一日內增加了21名百萬富翁，迅速成為全國熱議的話題。

綜合報道，這21名幸運兒居於法蘭德斯的村莊Zingem，他們經常在一間麵包店小聚，亦順道在店內資購買百萬樂透，每次每人5歐元(約46港元)，以105歐元(約970港元)，買了一張電腦選號的彩券，彩券結果在上周五(1月30日)公佈，令所有人都震驚，包括麵包店老闆Redgy Taerwe：「中獎主要是運氣，他們當晚返回麵包店，開了兩支香檳慶祝。」