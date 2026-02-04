重量級拳手被打到假髮飛脫　網民：好睇過KO(有片)

美國重量級拳手Jarrell Miller在上周六(1月31日)一場拳擊比賽中，頭上的假髮竟意外被對手打飛脫地上，這一幕被轉播鏡頭捕捉後，瞬間引發社群媒體的瘋傳，成為全球熱議的笑點，甚至有網民倜侃：「好睇過KO(擊倒)」。
綜合報道，當時比賽進行到第二回合，對手的出拳雖然未對Jarrell造成重擊，卻恰巧掃過他的頭頂。令人震驚的是，Jarrell頭上原本黏在頭頂的髮片瞬間掀起，隨著對手再次揮拳掃過髮片，髮片幾乎飛脫。回到角落後，Jarrell發現髮片僅剩邊沿還連著頭皮，就把它扯下丟向觀眾席，索性以光頭示人，繼續比賽。
Jarrell：趁著頭髮還濃密的時候去追女吧！
那被丟的髮片剛好落前女子拳擊羽量級冠軍Skye Nicolson附近，她亦不禁拿起Jarrell的假髮合照。Jarrell最終以12回合判定獲勝，但不少網友調侃：「這場比賽唯一的記憶點，就是那頂飛掉的假髮」、「好睇過KO」。Jarrell則很吃得開，翌日，他一邊讓伴侶幫忙為頭頂敷冰袋，一邊自嘲：「這就是人生。人老了，就會遇到各種各樣的糟心事……我只能說，人生在世，趁著頭髮還濃密的時候去追女吧！你得保持笑容，保持快樂，保持享受生活。」
The moment Jarrell Miller had his hair punched off in the middle of his fight 🤯🤣— Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026
The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB 🥊 pic.twitter.com/yTPqHVrVJg