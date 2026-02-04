熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Feb-04 15:00
更新：2026-Feb-04 15:00

重量級拳手被打到假髮飛脫　網民：好睇過KO(有片)

分享：
重量級拳手被打到假髮飛脫，網民：好睇過KO。(X)

重量級拳手被打到假髮飛脫，網民：好睇過KO。(X)

adblk4

美國重量級拳手Jarrell Miller在上周六(131)一場拳擊比賽中，頭上的假髮竟意外被對手打飛脫地上，這一幕被轉播鏡頭捕捉後，瞬間引發社群媒體的瘋傳，成為全球熱議的笑點，甚至有網民倜侃：「好睇過KO(擊倒)」。

綜合報道，當時比賽進行到第二回合，對手的出拳雖然未對Jarrell造成重擊，卻恰巧掃過他的頭頂。令人震驚的是，Jarrell頭上原本黏在頭頂的髮片瞬間掀起，隨著對手再次揮拳掃過髮片，髮片幾乎飛脫。回到角落後，Jarrell發現髮片僅剩邊沿還連著頭皮，就把它扯下丟向觀眾席，索性以光頭示人，繼續比賽。

adblk5

Jarrell Miller與他的假髮。(X) Jarrell頭上原本黏在頭頂的髮片被打至瞬間掀起。(X) Jarrell頭上的髮片幾乎飛脫。(X) Jarrell頭上的髮片幾乎飛脫。(X) 前女子拳擊羽量級冠軍Skye Nicolson拿起Jarrell的假髮合照。(X) Jarrell：趁著頭髮還濃密的時候去追女吧！(X)

Jarrell：趁著頭髮還濃密的時候去追女吧！

那被丟的髮片剛好落前女子拳擊羽量級冠軍Skye Nicolson附近，她亦不禁拿起Jarrell的假髮合照。Jarrell最終以12回合判定獲勝，但不少網友調侃：「這場比賽唯一的記憶點，就是那頂飛掉的假髮」、「好睇過KO」。Jarrell則很吃得開，翌日，他一邊讓伴侶幫忙為頭頂敷冰袋，一邊自嘲：「這就是人生。人老了，就會遇到各種各樣的糟心事……我只能說，人生在世，趁著頭髮還濃密的時候去追女吧！你得保持笑容，保持快樂，保持享受生活。」

adblk6

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務