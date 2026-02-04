日本富士山著名賞櫻今年叫停　因遊客「犯罪級」迷惑行為

日本富士吉田市宣布，今年將不會舉辦在新倉山淺間公園的櫻花節日活動，原因是近年外國觀光遊客增加，影響到當地居民生活，更嚴重的是，有野蠻的遊客去到民居找廁所，甚至有人在居民的庭園內大便。
位於山梨縣富士吉田市的新倉山淺間公園，可以拍攝到公園五重塔、富士山以至櫻花的全景，因此當局稱在10年前開始吸引了海外遊客參與觀賞。隨着海外遊客漸增，在櫻花盛開的旺季，每日有超過1萬人到當地觀光，嚴重影響當地居民日常生活。當地政府表示，造成交通擠塞、隨便開門進入民居借廁所、非法闖入私人土地以及隨處拋棄煙頭的情況已經「司空見慣」，但最令居民的是，竟然有人進入居民的庭園內大便，甚至是即使有居民勸阻，反與這些失德的遊客造成衝突。
富士吉田市長的堀內茂表示：「為了守護市民以及大家的生活環境及尊嚴，我們決定要把連續10年的『櫻花節』招牌拿下了。」雖然公園的櫻花節活動中止，不過預料仍會有大量遊客蜂擁而至。為確保市民安全及避免混亂，當局會繼續實施安全措施，包括在有關區域部署保安人員、實施交通管制、以及設置臨時停車場及臨時廁所等。有關加強措施將在4月1日至17日期間實行，交通管制會持續至19日。市政府呼籲計劃前往的遊客使用公共交通工具，避免進入居民區，並遵守禮儀，例如未經允許不得拍照。