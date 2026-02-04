日本富士山著名賞櫻今年叫停　因遊客「犯罪級」迷惑行為

日本富士吉田市宣布，今年將不會舉辦在新倉山淺間公園的櫻花節日活動，原因是近年外國觀光遊客增加，影響到當地居民生活，更嚴重的是，有野蠻的遊客去到民居找廁所，甚至有人在居民的庭園內大便。

位於山梨縣富士吉田市的新倉山淺間公園，可以拍攝到公園五重塔、富士山以至櫻花的全景，因此當局稱在10年前開始吸引了海外遊客參與觀賞。隨着海外遊客漸增，在櫻花盛開的旺季，每日有超過1萬人到當地觀光，嚴重影響當地居民日常生活。當地政府表示，造成交通擠塞、隨便開門進入民居借廁所、非法闖入私人土地以及隨處拋棄煙頭的情況已經「司空見慣」，但最令居民的是，竟然有人進入居民的庭園內大便，甚至是即使有居民勸阻，反與這些失德的遊客造成衝突。