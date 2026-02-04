印度跨宗教情侶被殺埋屍　女方3名兄弟下毒手

印度北方邦（Uttar Pradesh）一對跨宗教情侶遭「榮譽謀殺」（honour killing），案件震驚當地。19歲印度教徒Kajal及27歲穆斯林Mohammad Arman被埋屍在村郊外的河岸附近。Kajal的3名兄弟因涉嫌謀殺被逮捕。

根據《BBC》，Kajal與Arman的遺體於1月21日被發現，警方稱，2名死者於1月18日至19日晚間在Kajal的家中，遭Kajal3名兄弟以鐵鏟毆打致死。疑犯被指控曾試圖誤導調查，於1月20日報警聲稱妹妹失蹤，並指控Arman綁架她，但口供存在矛盾，目前3人仍被拘留。

Arman的哥哥Farman Ali稱，弟弟於1月18日吃完晚餐後離家，聲稱要去買藥，但隔日上午仍未回家且手機關機，家人隨即報警。他表示，弟弟失蹤後，才從朋友口中得知弟弟跨宗教拍拖一事，家人毫不知情。