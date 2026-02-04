印度跨宗教情侶被殺埋屍　女方3名兄弟下毒手

印度北方邦（Uttar Pradesh）一對跨宗教情侶遭「榮譽謀殺」（honour killing），案件震驚當地。19歲印度教徒Kajal及27歲穆斯林Mohammad Arman被埋屍在村郊外的河岸附近。Kajal的3名兄弟因涉嫌謀殺被逮捕。
根據《BBC》，Kajal與Arman的遺體於1月21日被發現，警方稱，2名死者於1月18日至19日晚間在Kajal的家中，遭Kajal3名兄弟以鐵鏟毆打致死。疑犯被指控曾試圖誤導調查，於1月20日報警聲稱妹妹失蹤，並指控Arman綁架她，但口供存在矛盾，目前3人仍被拘留。
Arman的哥哥Farman Ali稱，弟弟於1月18日吃完晚餐後離家，聲稱要去買藥，但隔日上午仍未回家且手機關機，家人隨即報警。他表示，弟弟失蹤後，才從朋友口中得知弟弟跨宗教拍拖一事，家人毫不知情。
Kajal的父親Ganpat Saini說，案發當晚他和妻子不在家，隔日早上返家時找不到女兒，直到發現屍體才知道女兒被謀殺。當被問及是否知道女兒與Arman的關係時，他並未回應。
當地警方副總監Muniraj G稱，警方認定這是「榮譽謀殺」案件，即親屬或鄰居為懲罰女性與不同種姓或宗教背景者談戀愛或結婚而謀殺。
警方認定「榮譽謀殺」
謀殺案震驚烏姆里村（Umri），當地約有400個家庭，包括印度教徒和穆斯林社區。多名居民表示，2個宗教社群長期和睦相處，未曾發生宗教糾紛。有居民指，Kajal與Arman的關係是村裡「第一宗（跨宗教關係）案例」。警方強調，已部署人力確保不會發生宗教暴力事件。
Kajal在村莊學校任教，Arman則在5個月前從沙特阿拉伯回鄉。2人原是相距僅200米的鄰居，村民形容他們個性內向且朋友不多。不清楚他們是如何相識以及交往多久。警方表示，「二人關係密切」。
印度國家犯罪記錄局自2014年開始記錄「榮譽謀殺」案件，當年全國紀錄了18宗案例，最新年度報告則記錄38宗。然而，人權人士指出，實際數字遠高於此，每年可能達數百起。
印度超過93%的婚姻由家庭在同一種姓和信仰內「安排」，偏離傳統的情侶經常被迫尋求警方或法院保護。印度法律將「榮譽謀殺」視為謀殺，法院也多次確認成年人經雙方同意選擇伴侶的權利受憲法保護。然而，多地仍繼續發生此類暴力案件。
