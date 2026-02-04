九旬婆婆為生活苦撐開工　善心網民集資近百萬助退休(有片)

美國佛羅里達州一位92歲高齡的老婦人，因經濟拮据被迫繼續工作以支付各項生活帳單。然而，今年初就出現奇蹟般的轉機，獲得僅得一面之緣的人透過互聯網為她籌款，數千名擁有善心的陌生人至今集結了超過12.5萬美元(約97.7萬港元)的善款，希望能讓這位長者安心退休。

綜合報道，顧客April Steele受訪時憶述，她當時在一間百貨公司試身室，看見高齡的婦人Muriel Connick在上班，本想上前誇獎，隨口說了一句：「看到妳還在工作真好。」詎料Muriel面上一沉反問：「妳覺得92歲還會想工作嗎？」April事後在募資平台GoFundMe上分享這段經歷，她表示當時被阿嬤的反應嚇了一跳，但隨著兩人交談才知道婦人的難處。