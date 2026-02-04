熱門搜尋:
國際
出版：2026-Feb-04 15:45
更新：2026-Feb-04 15:45

九旬婆婆為生活苦撐開工　善心網民集資近百萬助退休(有片)

九旬婆婆為生活苦撐開工，善心網民集資近百萬助退休。(X)

美國佛羅里達州一位92歲高齡的老婦人，因經濟拮据被迫繼續工作以支付各項生活帳單。然而，今年初就出現奇蹟般的轉機，獲得僅得一面之緣的人透過互聯網為她籌款，數千名擁有善心的陌生人至今集結了超過12.5萬美元(97.7萬港元)的善款，希望能讓這位長者安心退休。

綜合報道，顧客April Steele受訪時憶述，她當時在一間百貨公司試身室，看見高齡的婦人Muriel Connick在上班，本想上前誇獎，隨口說了一句：「看到妳還在工作真好。」詎料Muriel面上一沉反問：「妳覺得92歲還會想工作嗎？」April事後在募資平台GoFundMe上分享這段經歷，她表示當時被阿嬤的反應嚇了一跳，但隨著兩人交談才知道婦人的難處。

截至3日，捐款金額已突破12.5萬美元，較原定目標1萬元多十數倍，善款至今仍在增加。(GoFundMe) (右)April不忍這位婆婆還要奔波，於是發起網路募資。(X) Muriel對這份援助感到難以置信：「沒想到大家竟然給了我一個未來。」(X)

籌款獲超過3000名陌生人慷慨解囊

Muriel坦言，自己並非享受工作，而是每個月仍有沉重的帳單要支付，房租、車貸、汽車保險、電話費、電費和有線電視費等，靠微薄的社會補助金根本入不敷支，即使住所地板已嚴重損壞亦無法更換，她說：「我別無選擇，只能每天打卡上下班。」April不忍這位婆婆還要奔波，於是發起網路募資。事件迅速在社交媒體擴散，逾3,000名陌生人隨即慷慨解囊，截至3日，捐款金額已突破12.5萬美元，較原定目標1萬元多十數倍，善款至今仍在增加。April一臉欣慰：「人們真的很慷慨。」而Muriel對這份援助感到難以置信：「我原本以為她只是會給我一張卡片，然後跟我說：這是一點小幫助，沒想到大家竟然給了我一個未來。」

