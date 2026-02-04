日本雜誌公開高市早苗曾署名統一教幹部　月中再選首相

日本首相高市早苗雖然民望高企，所屬執政自民黨在民調甚至有機會取得過半數議席。然而日本八卦雜誌《週刊文春》報道，高市早苗在2016年曾以備受質疑的統一教會地區支部副部長向教會發送祝賀，再次牽起自民黨與統一教的關連，而因為統一教會而行弒前日本首相安倍晉三的兇手山上徹也，律師代表入稟就判刑提出上訴。

《週刊文春》報遁，高市早苗曾經以「奈良縣聯合會郡山支部副支部長」名義，向統一教在日本的組織「世界和平聯會」發出祝賀信。統一教起源於南韓，在2022年前首相安倍晉三被指與統一教關係密切，在奈良縣進行拉票演說時，被兇手山上徹也以自製槍械殺害，其後統一教被指向教眾苛索金錢，山上徹也的母親也因此支付數以億計日圓捐款教會，造成山上及家人生活的困境。其後日本政府要求解散教會，但是自民黨內部不少高層都被指過去與這個宗教組織相關。