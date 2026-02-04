日本雜誌公開高市早苗曾署名統一教幹部　月中再選首相

日本首相高市早苗雖然民望高企，所屬執政自民黨在民調甚至有機會取得過半數議席。然而日本八卦雜誌《週刊文春》報道，高市早苗在2016年曾以備受質疑的統一教會地區支部副部長向教會發送祝賀，再次牽起自民黨與統一教的關連，而因為統一教會而行弒前日本首相安倍晉三的兇手山上徹也，律師代表入稟就判刑提出上訴。
《週刊文春》報遁，高市早苗曾經以「奈良縣聯合會郡山支部副支部長」名義，向統一教在日本的組織「世界和平聯會」發出祝賀信。統一教起源於南韓，在2022年前首相安倍晉三被指與統一教關係密切，在奈良縣進行拉票演說時，被兇手山上徹也以自製槍械殺害，其後統一教被指向教眾苛索金錢，山上徹也的母親也因此支付數以億計日圓捐款教會，造成山上及家人生活的困境。其後日本政府要求解散教會，但是自民黨內部不少高層都被指過去與這個宗教組織相關。
缺席電視辯論被指迴避質詢
報道又指，高市早苗原定出席星期日（1日）NHK的電視辯論，但是卻「臨時」因病缺席，不過據《週刊文春》指，高市早苗的下屬早在節目前2日已聯繫另一自民黨代表的小林鷹之代替，由於小林亦因為要在京都進行拉票活動，而改由田村憲久代表，高市當日下午亦在其他地方進行拉票。而報道指，有關的辯論原本有計劃追問及高市早苗與統一教的關係，以及要求回應購買過統一教派對門票的報道。
日本媒體又報道，政府與執政黨已開始為下星期日（8日）完成的眾議院選舉後，在本月18日召開特別國會會議來進行首相選舉，以選出日本第105任首相及組成新的內閣成員，而如果現屆政府獲得過渡，將同時就新的政府預算進行審議。根據日本多個民調顯示，自民黨有力爭取到過半數，甚至是300個議席，成為大多數，可以完全控制國會。
另外，殺害安倍晉三的兇手山上徹也，代表律師今日向大阪高等法院提出上訴申請。山上徹也在大阪的監獄受訪時，拒絕回答上訴的看法，不過他表示如果不是統一教會，他的兄長不會自殺，自己也可以過上平凡的日子。律師方面表示，他們對法院未有接納有關於山上徹也的背景對案件影響，就判刑提出上訴。